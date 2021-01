Na Silvestra nejvíce diváky lákala ČT, meziročně zvýšila podíl na publiku

Z deseti nejsledovanějších pořadů posledního prosincového dne patřilo ze skupiny České televize (ČT) osm programu ČT1, na dotaz ČTK to uvedla mluvčí veřejnoprávní televize Karolína Blinková.

Na prvním programu České televize byl nejsledovanějším pořad Do roka a do dna. Herci Jana Paulová a Pavel Zedníček v něm vzpomínali na nejlepší historky a vtipy z minulých let. Podle Blinkové ho vidělo 1,3 milionu diváků starších 15 let. Díval se na něj podle ní každý třetí divák, který měl zapnutou televizi.

„Druhým nejsledovanějším pořadem byla Všechnopárty s podílem na publiku 30,42 procenta, vidělo ji 1,25 milionu diváků,“ vypočetla mluvčí.

Na ČT3 se nejvíce diváků, a to 127 tisíc, dívalo na pořad Co všechno neodnesl čas, který přinesl střihový výběr úspěšných zábavných a hudebních pořadů. Film Světáci režiséra Zdeňka Podskalského z roku 1969 sledovalo 111 tisíc lidí.

Na druhém programu ČT si nejvíce diváků pustilo komedii s Terencem Hillem a Budem Spencerem Jestli se rozzlobíme, budeme zlí. Dívalo se na něj 294 tisíc lidí, podíl na publiku byl 11 procent.

Podle portálu Mediaguru.cz dosáhla Česká televize na Silvestra nejvyššího podílu na publiku, za ní se s 29,4 procenty umístila skupina Nova. Nejvíce diváků si podle Mediaguru v televizi pustilo o půlnoci hymnu na ČT1, následný novoroční přípitek a třetí místo obsadily Silvestrovské televizní noviny na Nově.