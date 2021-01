Pro ČT byl rok 2020 rokem rekordů, Nova kralovala sledovanosti

Podíl na sledovanosti České televize loni narostl jak v rámci celodenního vysílání, tak i v prime time (mezi 19:00 a 22:00), kdy dosáhl na hodnotu 29,45 %. Jedná se tak o druhý nejvyšší podíl za posledních dvanáct let, uvedla Česká televize (ČT).

Dařilo se i jednotlivým kanálům. Nejlepší výsledek ve své historii zaznamenala zpravodajská ČT24 s podílem na publiku 5,5 % i kulturní program ČT art, který divákům v době pandemie nabídl řadu přímých přenosů koncertů i divadelních představení. Dařilo i kanálu ČT1. S podílem na publiku bezmála 17 % šlo o nejúspěšnější období od roku 2010, v prime time, s meziročním nárůstem o 1,88 procentního bodu, pak dokonce od roku 2009. Nejlepší výsledek v hlavním vysílacím čase (17:00-20:00) měla také stanice pro děti Déčko. V tomto čase ČT oslovila loni také historicky nejvíce dětských diváků, podíl na sledovanosti byl 39,52 %.

Rekordy si připsaly pohádky i Události

V žebříčku deseti nejsledovanějších pořadů loňského roku, v rámci všech vysílatelů, obsadily osm příček pořady České televize. Vůbec nejvíce diváků zhlédlo premiéru štědrovečerní pohádky O vánoční hvězdě. Následovaly Tři oříšky pro Popelku s 2,6 miliony diváků a první trojici uzavřela televizní premiéra Hodinářova učně s 2,5 miliony diváků. Kromě pohádek vyhledávali z tvorby ČT lidé také filmy, Teroristku či Marii Terezii nebo finále soutěže Peče celá země.

Stanice ČT art v průběhu roku 2020 odvysílala vůbec nejsledovanější přímý přenos v historii programu – komedii Hvězda s Evou Holubovou v hlavní roli, jež v březnu zhlédlo více než 130 tisíc diváků.

Rekordní sledovanost v loňském roce slaví i hlavní zpravodajský pořad České televize, Události. Průměrně jej denně sledovalo přes milion diváků, tedy nejvíce za posledních třináct let, uvedla ČT. Hlavní zpravodajská relace Události roste i z pohledu důvěryhodnosti. Dle aktuálního průzkumu Kantar CZ ji považuje za nejdůvěryhodnější hlavní zpravodajskou relaci 65 % obyvatel Česka.

Na Nově bodovaly Televizní noviny a reality show

Skupina Nova v cílové skupině 15-54 dosáhla za rok 2020 36,41 % share v hlavním vysílacím čase a 33,64 % za celý den. V celodenním vysílání dosáhly stanice skupiny TV Nova v cílové skupině 4+ průměrného počtu diváků, kteří alespoň tři minuty kontinuálně sledovali dané stanice, 4,586 milionu diváků denně.

„Od začátku svého vysílání je skupina Nova jednou z nejsilnějších televizních značek v České republice. Důvěru diváků si dlouhodobě získává atraktivním programovým schématem, seriály lokální výroby, nejlepšími zábavními pořady i důvěryhodným zpravodajstvím a publicistikou. Skupina Nova letos oslaví 27 let působení na českém televizním trhu a divákům chceme nadále přinášet vše, co od nejsledovanější televizní skupiny očekávají,“ uvedla ředitelka sekce programu skupiny Nova Alex Ruzek.

Hlavní stanice TV Nova v prime time evidovala 26,36% podíl na sledovanosti v cílové skupině diváků 15-54, v all day 22,06 %. Celkový výsledek sledovanosti tematických stanic skupiny Nova v prime time dosáhl na 10,05 % share v hlavní cílové skupině 15-54. V celodenním měřítku byl podíl na sledovanosti tematických stanic 11,58 %. Z tematických stanic se za minulý rok nejlépe dařilo stanici Nova Cinema, která měla v all day 5,53 % podíl na sledovanosti, Nova 2 zaznamenala ve stejné cílové skupině v all day 2,63 % share, Nova Action 2,43 % share a Nova Gold 0,99 %.

V roce 2020 skupina Nova odvysílala řadu úspěšných projektů. Diváci v kategorii 15-54 se loni bavili u zábavní hudební show SuperStar (29,14 % share), kuchařské show MasterChef Česko (34,02 % share), pokračování Tvoje tvář má známý hlas (29,70 % share). Velký ohlas měl i nový sociální experiment Svatba na první pohled, který měl v cílové skupině 15-54 průměrně 33,42 % share. Každý díl sledovalo průměrně 1,179 milionu diváků v širší cílové skupině 4+. Reality show Utajený šéf pak oslovila v cílové skupině 15-54 23,32 % diváků a Výměna manželek dosáhla premiérovými díly na 28,85 % share.

Televizní noviny, které platí dlouhodobě za lídra televizního zpravodajství v Česku, sledovalo každý den v průměru přes 1,3 milionu diváků starších 4 let. V březnu a listopadu pak dokonce přes 1,6 milionu.

V TOP 500 nejsledovanějších pořadů roku 2020, včetně zpravodajských a sportovních, v cílové skupině 15-54 obsadily pořady skupiny Nova 414 míst. Z pravidelných pořadů nejvíce diváků k televizním obrazovkám přilákaly Televizní noviny, které dosáhly průměrného share 36,45 %.