PRVNÍ DOJMY: Pojďme si zavzpomínat! Silvestr u televize víc nevymyslel

Premiérové Zázraky přírody nesly věnování „všem, kdo pomáhají“, ovšem s dovětkem, že „budeme raději vzpomínat na veselejší silvestry“. Herecké historky sice vždycky zaberou, zvláště v podání tandemu Iva Janžurová - Jiřina Bohdalová, ale proč vyrábět retro, když současně běželo na ČT3, od Světáků s oběma dámami až po silvestrovské estrády normalizačních let? Zvlášť když si ani samy Zázraky přírody neodpustily svou celoroční bilanci.

Střihový pořad Karel Gott - úsměvy nehasnou byl na vzpomínání přímo založen, ovšem bohatě by stačil archivní sestřih bez spojovacích frází typu „nezkazil nikdy žádnou legraci“ v podání Terezy Kostkové, ladně se vlnící mezi klavíry. Když už retro, pak raději zcela čisté, přiznané, bez komentáře - a klidně ať si pod výsledek hrdě napíšou „premiéra“. Na okraj, opět šlo vesměs o známé scénky z dávných silvestrovských pořadů či z vánoční Lucerny a opět nade vším stál Gottův zpěv.

Talk show Všechnopárty, která v posledních letech vyhrává silvestrovskou sledovanost, přiznala barvu čestně a naplno. Karel Šíp v prázdném divadle vyložil, že se nová epizoda natočit nedala, ale „naštěstí máme bohaté archivy“, sestřih adresoval „těm, kdo se starají, aby nebylo hůř“, popřál „na shledanou v lepších časech“ a vyklidil scénu pro klasický výběr. Prakticky totéž, tedy sestřih z minulých let s úvodním vysvětlením moderátorů, pak předvedla veselice Do roka a do dna.

Pohádku o polévce uvařené ze sekery připomínal opětovný pokus Novy, jak z odvysílané imitátorské soutěže Tvoje tvář má známý hlas vystrojit ještě jednu hostinu. Marná sláva, vyjde z toho vždycky znovu jenom levný potlach, kde si průvodci sestřihem sdělují „Tu Zagorku dělal úžasně. - To je fakt, ale já taky. - Pustíme si to?“ A pustí. I kdyby Ondřej Sokol s Alešem Hámou stokrát potili krev, neprobijí se přes propagační bilancování, do něhož se vedle Mojí tváře musel vecpat ještě MasterChef.

Jedině Silvestrovská Partička rovnou řízla do živého, když zahájila obavou, „aby se ty nas.aný lidi u televize ještě víc nenas.ali, že my se tu bavíme, vždyť jsme tu jen kvůli tomu silvestru, nás to taky se.e“. A když všeobecné výzvy k pozitivnímu myšlení aktéři smázli připomínkou, že „být pozitivní není dobrý“, přivedli jako více než rovnocenného hosta Davida Novotného. Škoda jen, že disciplíny improvizačního pořadu se točí v obehraném kruhu.

Naopak jindy bizarní Barrandovský silvestr se tentokrát propadl do nejotravnější nostalgické smyčky. První a bezmála již i poslední muž TV Barrandov Jaromír Soukup vskutku objevně shrnul , že „leden byl krásně nudný měsíc, na únoru nenacházím nic pozitivního, v březnu jsme zůstali doma.“ Archivní vstupy opatřil výmluvou „pojďme si zavzpomínat na doby, kdy věci byly normální“, a obvyklou trapnost politických parodií ještě přebil filozofováním s kolegou Janem Musilem o prvních láskách, dětech, vnoučatech a ujištěním, že i oni dva jsou „z masa a kostí“. Bomba.

Z celého silvestrovského stesku přežijí po Novém roce jen drobty. Výroky Evy Holubové ve speciálu 7 pádů Honzy Dědka o údajné homosexualitě Václava Klause, jazykové hrátky, jež Matěj Ruppert předvedl během večera hned dvakrát, v rozhovoru na CNN Prima News i Zázracích přírody, a Televize Naživo, jejíž SlowTV v podobě prázdného zhasnutého sálu se stala vlastně nejpříznačnějším silvestrovským programem roku 2020.