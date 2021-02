ČT sport slaví 15 let a chystá se na letošní možná extrémní sezonu

„Sportovní vysílání je už historicky pevnou součástí programu České televize. První živé přenosy v Československé televizi byly právě ty ze sportovních událostí. Například přenosy z hokejového mistrovství světa vysíláme nejdéle na světě. A dodnes patří mezi divácky nejoblíbenější. Zároveň jsme dnes ale jedna z mála evropských veřejnoprávních televizí, které divákům nabízejí tolik velkých sportovních událostí. V řadě zemí jsou už dávno doménou komerčních, placených vysílatelů,“ připomněl generální ředitel České televize Petr Dvořák.

Doplnil, že v evropském kontextu se ČT sport opakovaně stává nejsledovanějším sportovním veřejnoprávním programem a divákům v Česku, navzdory všem změnám na televizním trhu, každoročně přináší nejen nejvýznamnější světové a tuzemské sportovní akce, ale i řadu malých nebo minoritních sportů v podání profesionálů i amatérů. „Díky tomu, že tým ČT sport je na vysoké profesní úrovni, pak mnohdy jako jediní vyrábíme přenosy, které vysíláme do celého světa. Dokonce i přenos z Jizerské padesátky poputuje tento víkend do dalších osmdesáti zemí,“ uvedl Dvořák.

Nejen tuzemských, ale i světových akcí by letos mělo být více, než je obvyklé. A ČT sport bude u nich. Kromě dvaatřiceti mistrovství v celkem dvaceti sportech, včetně hokejového a fotbalového, přinese rovněž přenosy z olympiády a své kamery vyšle zprostředkovat dvanáct tuzemských profesionálních soutěží.

„Jsme Česká televize, cílem našeho vysílání je tedy od počátku především český sport. Vždy se snažíme být u těch nejpodstatnějších událostí, přímo v místě konání, se studiem, abychom měli co nejtěsnější kontakt se sportovci a mohli divákům co nejvíce přiblížit nejen jejich sportovní výkony, ale i pohled do zákulisí. Kromě toho však z pozice média veřejné služby podporujeme také události, které by se jinak k publiku nedostaly,“ vysvětlil výkonný ředitel ČT sport Jiří Ponikelský.

Za dobu vysílání již stanice například odvysílala přenosy z osmi paralympijských her a ze sedmi her dětí a mládeže.

U diváků vede hokej

Specializovaný kanál České televize vznikl jako čtvrtý ze sedmi stávajících programů televize veřejné služby, a z počátku proto nesl název ČT4 sport. V průběhu let změnil název ještě dvakrát, v roce 2008 na ČT4 a v roce 2012 na ČT sport. Vysílání odstartoval v pátek 10. února 2006 v devět hodin dopoledne se zahájením zimních olympijských her v Turíně. Vysílal šestnáct hodin denně, o dva roky později přešel na čtyřiadvacetihodinový režim. Na jeho přípravu měl tehdejší šéfredaktor Otakar Černý společně s Michalem Dusíkem a dalšími třemi lidmi vyčleněno jen pět měsíců.

V historii vysílání ČT sport diváky nejvíc lákaly hokejové přenosy. Z první dvacítky patří hokeji plných devatenáct příček. V únoru 2014 zasedlo k obrazovkám přes 2,1 milionu lidí, aby sledovali olympijský boj o postup do čtvrtfinále mezi Čechy a Slováky. Druhý rekord vznikl před dvěma lety na slovenském mistrovství světa, kdy zápas mezi Českem a Německem sledovalo 2,04 milionu lidí. Třetí příčku drží pražský šampionát, utkání mezi Českem a Finskem si v roce 2015 nenechalo ujít přes 1,9 milionu diváků.

Loni, kdy se hokejové mistrovství světa nekonalo, byl nejdominantnějším sportem biatlon. Z dvacítky nejsledovanějších přenosů patří biatlonu hned devatenáct příček. Nejsledovanějším byl únorový závod žen s hromadným startem z mistrovství světa v italské Anterselvě. Zhlédlo jej 857 tisíc diváků při podílu na publiku 31,75 %.