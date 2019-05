Hokej láká k obrazovkám ČT miliony diváků

Dosud nejsledovanějším byl čtvrteční zápas proti Lotyšsku, který vidělo přes 1,7 milionu diváků. Více než pětapadesát procent lidí u obrazovek sledovalo zápas proti Rusku a každý druhý divák se díval i na nedělní odpolední utkání proti Rakousku.

Ze zápasů ostatních týmů nejvíce zaujal duel Slovenska s Kanadou, který vidělo přes půl milionu lidí.

Šampionát si prozatím pustilo téměř 5,5 milionu diváků starších patnácti let a k tomu 603 tisíc dětí od čtyř do 14 let.

Nejsledovanějším internetovým přenosem byl se 109 tisíci diváky, v divácké skupině 4+, zápas Česka proti Rusku.

Kvůli hokeji měl v úterý potíže web České televize, stal se terčem internetových útoků, které omezily jeho funkčnost. Hlavním cílem útočníků byl podle mluvčí televize Karolíny Blinkové webový přenos hokejového utkání mezi Českem a Švýcarskem