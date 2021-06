Cenu LEMUR má ČT edu, ocenění za přínos oboru si odnesl Jiří Hrabovský

Letošní ročník soutěže LEMUR byl v mnohém přelomový. „Zaznamenali jsme nejvyšší počet přihlášených projektů od vzniku soutěže, což představuje nárůst oproti loňskému roku o více než 50 %. Zároveň se velká část kampaní týkala pandemie, která schopnost komunikace firem i veřejných institucí řádně prověřila,“ popsal člen výkonné rady Asociace public relations (APRA) odpovědný za soutěž LEMUR Václav Pavelka.

Z přihlašovatelů nejvíce bodovala agentura AMI Communications s deseti oceněními a o druhou příčku se dělí agentura Ogilvy s Českou televizí, kteří shodně získali šest Lemurů.

Cílem vítězného projektu ČT edu bylo nahradit standardní výuku, o kterou žáci a studenti v průběhu pandemie přišli. Česká televize ve velmi krátkém čase vytvořila digitální pomůcku, která odpovídala školním osnovám a přesunula vzdělávání do online prostředí. Za rok projekt ČT edu využilo 1,2 milionu studentů a staženo bylo 60 tisíc pracovních listů. V současné době ČT edu nabízí 6,5 tisíce výukových videí a měsíčně web navštíví 150 tisíc registrovaných uživatelů. Projekt získal kromě ceny pro Absolutního vítěze i první místo v kategorii Společenská odpovědnost a filantropie a zabodoval i druhým místem v kategorii Digital&social media – digitální komunikace. Projekt uspěl v konkurenci dalších 182 projektů, které byly prostřednictvím 325 přihlášek hodnoceny v 31 kategoriích.

Ocenění za přínos oboru public relations udělila výkonná rada APRA Jiřímu Hrabovskému, který patřil k image agentury Ewing. „S Jiřím se potkávám posledních dvacet let jako konkurent ve výběrových řízeních, v APRA, v porotách soutěží, ale i jako partner při společných projektech. Vždy mě fascinovalo, jak je pohotový, přemýšlivý, profesionální, velkorysý, dbá na etiku a hlavně do každého projektu se snaží dát něco ze svého já,“ dodal k ocenění předseda výkonné rady APRA Patrik Schober.

Jiří Hrabovský je jeden ze spoluzakladatelů Asociace public relations a několik let působil jako její předseda. V kariéře si vyzkoušel všechny strany pomyslné barikády, byl nejdříve novinářem, následně šéfem komunikace největší české firmy a nakonec přešel do PR agentury.

„O Jiřím Hrabovském můžeme prohlásit, že byl jedním ze dvou pionýrů krizové komunikace v Čechách. A mimo jiné i díky němu má dnes krizová komunikace hodnotu takovou jako má. Inspiroval minimálně tisícovku mladých lidí pro kariéru v PR, kteří dnes pracují v PR agenturách a různých organizacích. České PR potřebuje více Jiřích Hrabovských,“ doplnil důvody ocenění Schober.

V kategorií Tváře PR byli již druhým rokem oceněni tiskoví mluvčí. Z jedenáctky finalistů vyšli vítězně Jiří Frölich z České obchodní inspekce za veřejný sektor a Václav Koukolíček ze společnosti Tesco za soukromý sektor.

K nejsilněji zastoupeným patřila již tradičně kategorie Business to Consumer (26 projektů) spolu s kategorií Media Relations (26). Velký počet přihlášených projektů zaznamenala i kategorie Společenská odpovědnost a filantropie (22), Akce a události (21) či Integrovaná komunikace (17) a Technologie, IT (17). Vzhledem k počtu projektů a počtu nominovaných tiskových mluvčí bylo sestaveno 8 hodnotících komisí složených z odborníků na public relations a komunikaci z agentur, firem a státních a neziskových organizací. Porotci hodnotili projekty i nominované tiskové mluvčí přihlášené do jednotlivých kategorií ve třech kolech.

Slavnostní vyhlášení výsledků se kvůli koronavirovým opatřením konalo online. Slavnostním večerem, který sledovalo přes 300 diváků, provázel moderátor Petr Suchoň.

Profesní soutěž je pravidelně vyhlašována od roku 2006. Letos byly oceněny PR projekty realizované v období roku 2020 až do března 2021, které nejlépe vycházejí z podnikatelské strategie zadavatele, obsahují kreativní řešení, jsou v souladu s etickými pravidly oboru a mají prokazatelně pozitivní dopad na podnikání a reputaci zadavatele.

Loni se celkovým vítězem stal projekt České děti v kybersvětě, který se zaměřil na chování dětí na internetu. Prosadil se v konkurenci dalších 118 soutěžících. Z agentur nejvíce bodovala AMI Communications a v kategorii Tiskový mluvčí zvítězil za soukromý sektor Kamil Chalupa ze Zásilkovny a za státní správu Prokop Voleník ze ZZS Ústeckého kraje.

Soutěž pořádá APRA, která vznikla jako odborné sdružení v roce 1995. Hlavním posláním asociace je mimo jiné reprezentovat obor PR veřejnosti, kultivovat činnost agentur a budovat dobré jméno oboru. Členové procházejí opakovaně procesem certifikace.