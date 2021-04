ČT edu učí už rok, učitelé i žáci zatím přehráli přes 1,5 milionu videí

„Z ročního fungování webu ČT edu je evidentní, že velká řada učitelů se opravdu snaží o to, aby hodiny žákům zpestřila a aby jim byla schopna probíranou látku předat poutavě i bez prezenční výuky. Vzdělávací videa zapojují buď přímo do distanční hodiny, nebo je žákům zadávají v rámci samostatné přípravy a o obsahu následně v hodině debatují,“ uvedla vedoucí projektu ČT edu Alžběta Plívová.

„Využití videí se postupně stává nezbytnou součástí vzdělávacího procesu v současné moderní škole. Během pandemické situace roku 2020 portál ČT edu výrazně přispěl k motivaci a zpestření distanční výuky. Pomohl nejen učitelům, ale hlavně žákům, kteří se musí často sami vypořádat se zvládáním náročné látky,“ podotkl pedagog a poradce pro vzdělávání Petr Chára.

Největší zájem mají uživatelé ČT edu nyní o pomoc s přípravou na přijímačky na střední školy a na maturity. „Vedle matematiky a češtiny jsou pak videa populární zejména tam, kde vyučující chtějí žákům předvést probíranou látku názorně, což výuka na dálku komplikuje, tedy například ve fyzice, zeměpise, a u žáků prvního stupně především v prvouce a přírodovědě nebo angličtině,“ doplnila Plívová.

Využití krátkých videí při učení mladších žáků doporučuje i garantka prvního stupně vzdělávání v Národním pedagogickém institutu Hana Havlínová: „Videa přinášejí dětem informace prostřednictvím takového média, kterému rozumí a na které jsou zvyklé. Je to pro ně do určité míry jednodušší než čtení. Video navíc dává dětem nové zrakové podněty a je velmi názorné, dobře tak doplňuje obsah učebnic a děti se toho ve výsledku dozví více.“

Podle Havlínové vzdělávací videa zároveň usnadňují práci učitelům, kteří se snaží žáky namotivovat, zaujmout a dát jim impuls pro vlastní nápady či diskusi.

Právě videa pro první stupeň tvoří nejnavštěvovanější segment portálu ČT edu. Ten nyní pokrývá téměř tři stovky témat z více než čtyřiceti předmětů, od předškolní po středoškolskou výuku.

Pro ČT edu Česká televize natočila už i dva internetové pořady pro žáky připravující se na důležité zkoušky: Nebojte se matematiky a Dáme to!

Od spuštění ČT edu 1. 4. 2020 zhlédli uživatelé na portálu více než 1,5 milionu vzdělávacích videí a stáhli přes osmdesát tisíc pracovních listů. Výrazný prostor na ČT edu dostávají náměty reflektující aktuální dění, historická jubilea i výzvy, kterým společnost čelí. V letošním školním roce tak web přiblíží tvorbu dramatika Williama Shakespeara, od jehož úmrtí uplyne 405 let, výročí konce 2. světové války nebo události spojené s Miladou Horákovou.

Na portálu ČT edu si doposud žáci a učitelé přehráli přes 1,5 milionu videí nebo si zobrazili přes 10 milionů stránek

Web ČT edu Česká televize spustila společně s dalšími vzdělávacími projekty, UčíTelkou či Odpoledkou, v počátcích pandemie koronaviru, aby tak usnadnila žákům, jejich rodičům i učitelům distanční výuku.



Portál získal loni speciální Filmovou cenu Technologické agentury ČR za zmírnění dopadů pandemie na vzdělávání a minulý týden ocenila úsilí České televize na poli vzdělávání Nadace České spořitelny.