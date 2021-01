VIDEO: Živě vysílaný rozhovor BBC zastínila erotická pomůcka v knihovně

Yvette Amosová se ve vysílání objevila v úterý večer, aby reportérům velšské BBC poskytla rozhovor o své zkušenosti se ztrátou zaměstnaní v době pandemie.

Pozornost diváků se však záhy zaměřila na její knihovnu v pozadí. Amosová si tam totiž vystavila objekt, který připomíná mužský pohlavní orgán. Zda se jedná o erotickou pomůcku, nebo jen lechtivou sošku, neobjasnila. Spekuluje se, zda se do žinantní situace uvrhla omylem, či to byl úmysl.

Na sociálních sítích se zároveň objevily dohady, že si z Yvette mohla vystřelit rodina nebo kamarádi. Podle osoby z jejího okolí by ale nad takovým „prozrazením“ Yvette mávla rukou.

Kontrolujte si své pozadí

Snímek z videa umístil na Twitter novinář Grant Tucker, který ostatní vyzval, aby před živým vystoupením vždy zkontrolovali své poličky. Video rozesmálo spoustu diváků a díky hojnému sdílení se přes noc stalo jedním z nejzhlédnutějších ve webovém prostoru.

Je poměrně běžné, že lidem nedojde, co často využívaná minikamera na notebooku dokáže všechno zachytit. Například, když zůstává zapnutá v nestřeženém čase.



Své o tom ví například bývalý starosta z předměstí filipínské metropole Manily, který během videokonference souložil se svou účetní. Poté, co pár s činností skončil, usadil se jako by nic u počítače k zahájení jednání. Aniž by oba tušili, že svým intimním okamžikem poradu ostatním pěkně okořenili.