VIDEO: Bude krásně, hlásila rosnička. Za ní v přímém přenosu běželo porno

„Nevydrží to navždy, ale může to vydržet alespoň do začátku víkendu,“ říká meteoroložka Michelle Bossová během nedělních zpráv lokální televizní stanice KREM 2 moderátorce a slibuje pokračování pěkného podzimu s mírnými teplotami.

Mnohým divákům však v tu chvíli spíš než k mapě státu Washington sklouzne zrak k čím dál peprnějšímu videu, které se přehrává hned vedle. Leží na něm mladá žena s odhaleným pozadím, po němž přejíždí ruka neznámého muže. Video trvá jen asi 13 sekund, přesto si jej lidé všimli.

Předpověď počasí s pornografickou vsuvkou se okamžitě dostala na sociální sítě a na policejních stanicích ve Spokane začaly vyzvánět telefony. Množství pobouřených občanů chtělo událost nahlásit. Policie pak podle serveru Newsweek potvrdila, že se případem zabývá.

„Je to dost divné video. Tak divné, že jsem si říkal, jestli to není hoax. Nikdo ve studiu nereaguje a je až šokující, jak dlouho to trvá, než udělali střih jinam,“ říká místní reportér Daniel Walters, který video umístil na Twitter.

Vedení stanice se za incident omluvilo hned v neděli večer. „V první části pořadu bylo odvysíláno nevhodné video. Pilně pracujeme na tom, abychom zajistili, že už se nic podobného nestane,“ uvedla televize.