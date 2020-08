VIDEO: Starostu načapali během videokonference při sexu s pokladní

Místo plánovaného projednávání plánů boje proti šíření covid-19 se tak ostatní účastníci videokonference stali nechtěnými svědky (z jejich pohledu) mimořádné události.

Poté, co pár se souloží skončil, usadil se jako by nic u počítače k zahájení jednání. Aniž by oba tušili, že svým intimním okamžikem poradu ostatním pěkně okořenili.

„Video ukázalo, že se starosta vesnice Jesus Estil dopustil hrubého, chlípného chování vůči místní pokladní, která je manželkou jeho kamaráda,“ komentoval to jeden ze svědků.

Video se rychle rozšířilo po sociálních sítích a vyvolalo hlavně mezi mladými velké pobavení. Setkalo se ovšem i s odporem. Obyvatelé obce na předměstí metropole Manily obratem začali podepisovat petici za Estilovo odstoupení z funkce.

„To není hodno úřadu starosty. Měl by se chovat jako otec a jít příkladem svým voličům,“ stěžoval si jeden vesničan.

Starosta, který je také ženatý, ani pokladní se už v úřadu od zveřejnění snímku na úřadu neukázali. Později se oba skutečně svých postů vzdali.