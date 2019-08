TLUMOČNICE: Policie volá i ve tři hodiny ráno. Nikdy nevím, co mě čeká

Zahrnuje práce soudního tlumočníka jen soudy?

My nejsme přímou součástí justice, ale jen nástroj, který potřebuje k domluvě s cizinci. Ať už spojených s trestnou činností nebo těch, kteří se v České republice například rozvádí. Jsme prostředníkem a zajišťujeme čistě jen jazykovou komunikaci, překládáme listiny, výpovědi účastníků a tak dále. Využívají nás ale také Češi, kteří si berou někoho z ciziny, kterým se narodí dítě v zahraničí a potřebují přeložit listiny pro české orgány. A v zájmu státu by mělo být, aby ta síť tlumočníků byla co nejširší.

Proč by ji měl stát chtít rozšiřovat?

Nikdy nevíte, kde zrovna dojde k dopravní nehodě s účastí cizince. Policista v takových případech potřebuje mít telefonní číslo tlumočníka, který mu přijede někam na Šumavu, bude v malém městě na Moravě a tak dál. Že jsou tlumočníci potřeba jen ve velkých městech, je mylný pohled.

Například u spolupráce s policejními orgány musíme pracovat rychle. Pachatele mohou zadržet pouze na 48 hodin, během kterých ho musí vyslechnout a do té doby musíme dorazit. Je důležité, aby ten tlumočník by po ruce a nejezdil z Prahy do Opavy, nebo z Ostravy do Plzně.

Jaký je rozdíl mezi tlumočníkem na malém městě a tlumočníkem například v Praze?

Tlumočníci, kteří působí v Praze a velkých městech, jsou většinou překladatelé a tlumočníci z povolání - živí se tím. Ale na malém městě, kde vám policie zavolá třeba desetkrát do roka a státní zastupitelství se na vás za rok obrátí jen třikrát a půjdete jen několikrát za rok k rozvodu, tlumočníci většinou nejsou profesionální překladatelé. Z velké části jsou to učitelé cizích jazyků na gymnáziích, advokáti, bývalí policisté či důchodci.

Hanna Marciniak (35) Studovala na Jagellonské univerzitě a Univerzitě Karlově. Ovládá tři jazyky - polský, český a anglický. Kromě soudního tlumočení s oficiálním razítkem poskytuje služby jako konferenční tlumočnice polštiny a angličtiny. Specializuje se na právní a technické překlady, lokalizace (překlad stránek ve webovém prostředí) a transkreace (kreativnější způsob překládání textu, kde je potřeba znalost kulturního prostředí i cílové skupiny). Během své dvanáctileté praxe odtlumočila stovky hodin, desítky konferencí, její služby využívá v případě potřeby také policie. Přeložené normostrany počítá na tisíce..



Takže každý soud má řekněme nějaký seznam s tlumočníky a překladateli, které využívá?

Ano. Každý krajský soud má seznam, který je následně centralizován na úrovni ministerstva spravedlnosti. Ale jmenováni jsme vždy krajským soudem.



Proč krajským soudem a ne rovnou ministerstvem?

Předseda krajského soudu si sám zhodnotí, kolik tlumočníků má, a podle toho si prohlíží žádosti a rozhoduje se, zda nepotřebuje nějaké další ruštináře, němčináře a tak. Takže tlumočník vlastně čeká, až se mu ozvou s tím, že se ho rozhodli jmenovat.

A jaké k tomu potřebujete mít vzdělání?

Vysokoškolské a také právní minimum. Pokud to není vystudovaný překladatel nebo tlumočník, tak musí složit státní jazykovou zkoušku pro tlumočníky nebo překladatele.

Od roku 2004 jsme součástí Evropské unie. Jsou v České republice tlumočníci na všechny unijní jazyky?

Měly by být. Ale jsou jazyky, pro které je velmi málo tlumočníků. Třeba pobaltské jazyky. Na estonštinu jsou v celé ČR dva tlumočníci. Na litevštinu a lotyštinu čtyři. Přitom to jsou úřední jazyky Evropské unie. Občané občas potřebují takové služby. Například v rámci Evropské unie existují společné postupy policie pro státní zastupitelství. Jedná se třeba o evropský vyšetřovací příkaz.

To znamená právní pomoc mezi jednotlivými státy evropské unie. Znamená to, že když pachatel estonské národnosti něco spáchá v Česku, tak Estonsko s Českou republikou spolupracuje. Orgány činné v trestním řízení obou zemí spolu spolupracují. Na to existují formuláře, které jsou ve všech evropských jazycích. Jedná se o takový základní nástroj k potírání organizovaného zločinu v EU.

Jen tak tlumočení odmítnout nemůžeme..

Když vám zavolají policisté, můžete práci odmítnout s tím, že nemůžete?

Ne. Když se na vás obrátí s požadavkem překladu, tak vyhotovíte překlad. Když se na nás obrátí s tím, že je potřeba jet do detenčního zařízení tlumočit, tak budeme tlumočit. Nemůžete tak například práci odmítnout se slovy „bohužel, já jen tlumočím“, to neexistuje. Zákon ale umožňuje odmítnout provést úkon za přesně definovaných závažných důvodů.

Jaké to jsou důvody?

Samozřejmě nemůžete tlumočit záležitosti, které se týkají vaší rodiny či vás. Popsané jsou i jiné závažné důvody, ale ta definice je trochu vágní. Jednoduše to není tak, že by se vám ten konkrétní den nechtělo, že je noc a vy chcete spát. To takto nefunguje.

Ve chvíli, kdy vstupujete do seznamu, žádáte o to dobrovolně a automaticky se počítá s tím, že ten telefonát uprostřed noci může přijít. Proto to vnímáme také jako určitou službu veřejnosti, protože víte, že jste překladatel mongolštiny, kterých je málo, a stát tyto služby potřebuje.

Stalo se vám někdy, že vás tedy policie naháněla ve tři ráno?

Ano. Nebylo to zrovna včera, ale tři hodiny není metafora, ani nadsázka. Telefonáty mohou přijít kdykoliv - ve čtyři ráno, o půlnoci, v neděli večer, o svátcích.

A vy prostě jdete?

Jdu, protože jsem s tím počítala. Je to součást naší práce. Děláme to z přesvědčení, že poskytujeme službu pro stát a ta služba je prospěšná.

Narážíme na dvě různé profese - tlumočník a překladatel. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Práce překladatele je mnohem méně náročná. Nikdo vám nebude volat ve tři ráno, pravděpodobně ani o svátcích. Je to méně stresující, je to práce, kterou můžete dělat z domova a nemusíte nikam jezdit. Nejezdíte do vazební věznice, na letiště na záchytku nebo k nehodám. Je to práce méně náročná z hlediska psychologických faktorů i rodinného života, protože to také musíte nějak dát dohromady.

A soudní tlumočník?

Soudní tlumočník není jen člověk, který sedí někde u soudu, má lahev vody a tlumočí čtyři hodiny v kuse. Jako tlumočníci vstupujeme do vypjatých situací. Pokud to není šťastný okamžik jako je návštěva matriky, narození dítěte, sňatek, tak to jsou spíše cesty do detenčních zařízení, tahanice o děti, které jsou pro nás jako ženy překladatelky velmi emočně vypjaté. Jsme u rozvodu a jiných situací, kdy jde o dítě. Komora soudních tlumočníků pro nás pořádá kurzy, kde pracujeme s psychologem. S ním se učíme tyto situace zvládat.

A případy, které jsou pro vás nepříjemné, také nemůžete odmítnout?

Jen z důvodu, že nám případy nějaký způsobem nesedí ne. Nechci znít alibisticky, ale někdo to udělat musí. Je úžasné, že žijeme v demokratické společnosti, kde každý člověk má právo na spravedlivý proces, právo na vedení trestního řízení ve svém rodném jazyce nebo v tom, kterému rozumí.

My jako vystudovaní překladatelé to vnímáme tak, že z hlediska profesní etiky je nutné, aby pro tyto lidi byly zajištěny kvalitní překlady a tlumočení. Srovnala bych to třeba s prací soudního patologa. To také není práce, která by patřila k příjemným a nenáročným povoláním, ale je potřeba.



Ani nevíme, co odmítat, protože nám to do telefonu neřeknou

Už jste někdy odmítla tlumočit?

Odmítla, několikrát. Ale ne vždy to bylo akceptované. Kolegyně odmítly některé věci tlumočit, ale protože se jednalo o takzvaný malý jazyk, nebyl nikdo jiný, kdo by tlumočil a musely ony. Často ani nevíme, k čemu nás volají a řeknou nám to až na místě, takže ani nevíme co odmítnout.

Takže vám to neřeknou předem už během telefonu?

Ne. Policie mě jednou volala k případu nezletilého, dozvěděla jsem se to jen tak, že mě policista vyloženě varoval, že tam bude OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany dětí, pozn. red.), a jestli můžu přijet. Řekla jsem, že můžu, ale celou cestu jsem přemýšlela, co to bude. Nakonec to bylo poměrně banální, ale když máte děti, v hlavě se vám honí hrozné scénáře. Nebo jdete tlumočit rozvod, kde je dítě se spoustou diagnóz a vy se zrovna v tomto lékařském názvosloví necítíte dostatečně teoreticky připravená. Ani tak nemůžete skončit a odmítnout tlumočit dál.

Moje místo v Česku odpovídají všichni hosté seriálu Každý odněkud je. Někde se narodí, někde je doma. Říká se, že ta nejdůležitější místa v mysli a srdci člověka mohou být maximálně dvě. Jaká jsou ta vaše? Blízko k srdci jsou mi Sudety. Mám v nich příbuzné a vždycky se do nich velmi ráda vracím. Druhým místěm pro mne je San Francisco. Sice to není české město, ale mám jej ráda kvůli jeho architektuře a atmosféře. Také celá Kalifornie je mi blízká kvůli klimatu a přírodě.

Můžete ten telefon jednoduše nevzít?

Ta čísla jsou většinou skrytá, nemám na telefonu napsáno Městský soud v Brně. Skrytých čísel nám volá hodně a nevzít je se nám v uvozovkách nevyplatí, protože nemůžeme zavolat zpátky.

Ale samozřejmě se může stát, že to zaspíte nebo se můžete jen domnívat, že vám ve dvě ráno nevolá teta ze skrytého čísla. Z mé zkušenosti ale volá policie opakovaně, protože ví, že to potřebují a potřebují někoho sehnat.

Ale nemohou vás trestat, když to nezvednete. Nebo ano?

To ne. Musíme brát v potaz také to, že se jedná o diskuzi dvou dospělých lidí a dá se s nimi domluvit. Pokud policii řeknu, že mám doma malé dítě, pro které zrovna nemám hlídání, zkusí zavolat někomu jinému ze seznamu tlumočníků v daném jazyce. Mě se stalo, že jsem měla tříměsíční dceru a musela jsem jet tlumočit výslech, protože nikoho jiného neměli. Řekla jsem policistům na rovinu, že tam můžu být maximálně dvě tři hodiny a proč. Řekli mi, že ‘v pořádku, že to stejně déle trvat nebude’ a že to chápou.

Byly to dvě hodiny?

Byla jsem tam celou noc. Dceru hlídal přítel, ale i tak potřebuje tak malé dítě každé dvě hodiny nakojit. A já vím, že to ti policisté nemůžou ovlivnit, protože mě v průběhu toho výslechu už pustit nemůžou. Právě kvůli detenční době a rychlosti. Ale je to na hraně, protože máte svůj život a svoje povinnosti. Je potřeba si uvědomit, že nejsme zaměstnanci státu 24 hodin denně.

Setkala jste se někdy s někým, kdo vás například po tlumočení výslechu vyhledal?

V rámci trestního řízení je identita tlumočníka otevřená. To znamená, že se ví, kdo v dané trestní věci tlumočil. Komunikujeme s pachateli násilných trestných činů, stojíme vedle nich a tlumočíme je. Zároveň nemáme nikdy jistotu, že nebudeme vystaveni nátlaku, vydírání, protože tyto případy nám jiní kolegové popisují. Je velmi nepříjemné vědět, že dotyčný člověk ví, jak se jmenujeme, kde bydlíme. Všechno je totiž dostupné, nejsme nijak krytí. Jsou i případy, kdy jsem tlumočila velmi nepříjemnou věc, ale po výslechu dotyčného pustili. Šli jsme společně jedním východem ven. Ptal se mě na cestu a jestli bych ho dokonce nesvezla autem do Prahy, ale já jako tlumočník s podezřelým nemůžu mluvit mimo stanici, i když bych mu lidsky pomoct chtěla.

Jak jste to vyřešila?

Nemluvila jsem s ním, nesmím.

Nemáme stanovenou pevnou cenu za překlady

Vyplatí se vám ta práce s takovým stresem?

Výši odměny stanovuje vyhláška, což už je teď problematické. Je v ní totiž rozpětí od nejnižší částky do 350 korun za hodinu tlumočení nebo jednu stránku překladu. Nikde ale není řečeno, za jak náročný překlad by se mělo účtovat 350, nebo za jak 300, 200. Je v podstatě na samotném orgánu, kolik vám přizná peněz. To rozpětí považujeme za velmi nešťastné.

Je možné, že si řeknete o 350 korun za hodinu, ale dostanete jen 200?

Ano, to je možné. Přitom opravdu musíme všechno zkontrolovat. Neplatí volný výklad a většina materiálu nám přichází v listinné podobě, takže si nemůžeme pomoci ani překladatelským softwarem. Všechno to děláme ručně.

Kolik času vám soudní překlad zabere?

To je nemožné říct, je to případ od případu. Spousta práce je také okolo. Stává se nám, že se na nás obrátí nějaká ze stran s tím, že chce něco dovysvětlit, upřesnit, jak to vlastně mysleli, případně chce u posudku dodat pro překlad nějaké informace. To musíme odrážet a hlásit soudu. Ten by pak měl rozhodnout, zda si tlumočníka nechá, nebo jej vymění za jiného.

Stává se často, že vás kontaktují takhle bokem?

Stává a je to opravdu nepříjemné. Existuje poučka, že tlumočník (soudní či konferenční) je jako fíkus. Je sice v místnosti, plní svoji funkci, ale neměl by být vidět. U soudního tlumočení skládáme slib o naší nestrannosti, o maximální neutrálnosti a o tom, že do našich případu nebudeme vstupovat.

Samozřejmě pro nás platí stoprocentní povinnost mlčenlivosti, takže nesmíme sdílet detaily. Proto vám neříkáme konkrétní zkušenosti.

Nemůžete se ani radit s kolegy?

Musíte to dělat všechno jen za sebe. Tlumočník je ze zákona povinen provést úkon samostatně. Konzultovat terminologii samozřejmě můžete s kýmkoliv. Podle současné legislativy si můžeme přibrat konzultanta, pokud potřebujeme něco dovysvětlit, ale já stoprocentně odpovídám za kvalitní překlad.

A kdo pak hodnotí, zda je ten překlad dostatečně kvalitní?

Teď jste trefila hřebík na hlavičku, protože to zákon nestanovuje. Pracuje s pojmem nekvalitní úkon, s tím že za něj může být dokonce odepřena tlumočníkovi či překladateli odměna. Ale překlad není žádná věda, není to matematika. Existují teorie překladu, které působí trochu jako vodítko, ale pohybujeme se neustále na území dvou právních systémů, které mají každý trochu jiný výklad.

Následně existuje celá řada právních institucí, které nejsou ze své podstaty přeložitelné. Nejsme sice právníci, ale je na nás, abychom tyto právní instituty nějakým způsobem pochopili a pak přeložili tak, aby to dávalo ten správný smysl. To je teprve skutečně umění, řemeslo. Je to šedá zóna, ve které je velmi obtížné stanovit, co je a co už není kvalitní překlad.

Pokud právní orgán uzná, že je překlad nekvalitní, může odměnu snížit?

Snížit, nebo úplně odepřít. Dokonce nám za to hrozí právní postih. Už nyní existuje institut křivého tlumočení, což je tlumočení neúplné nebo zkreslené, což by mělo negativní dopad na vyšetřování. Za to nám hrozí trestní odpovědnost. Ale každý dobrý překladatel zná své meze, co přeloží a co už nepřeloží.