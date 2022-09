Češi šetří. Začali k nám chodit i „kravaťáci“, hlásí obchody se zlevněným jídlem

V pražské prodejně zlevněných potravin je i ve všední den odpoledne rušno. S košíky v rukou se tu tísní několik lidí, převážně důchodkyň. Vedle Aloe Vera nápoje za 15 korun leží pytlíky s červeným kysaným zelím za 20 Kč, nedaleko jsou energetické nápoje, vedle nich těstoviny a sušenky. Některé zboží má trochu pomačkaný obal, jinému bude končit doba minimální trvanlivosti. Jde o potraviny, které jiné obchody neprodaly a nabízí se za výhodnější ceny zde.

Asi 70letá Věra Kubešová si do nákupního košíku pokládá kilo zlevněného gothaje. „Chodím sem dlouho. Dřív jsem do levných potravin chodila kouknout cestou ze supermarketu, jenom jestli mě tu něco zaujme. Teď už ale do normálního krámu jdu jenom pro to, co jinde neseženu. Třeba toto si zamrazím a využiju později, “ říká důchodkyně a ukazuje na šišku salámu.

Na čem Češi šetří 80 procent lidí pociťuje inflaci. 38 procent Čechů se obává rychlé inflace. Dvě třetiny lidí šetří na jídle. 68 procent lidí se brání dopadům inflace snížením spotřeby energií a vody. Třetina Čechů omezila koníčky. zdroj: agentura Instant

Sama s manželem moc jídla nespotřebují, byla ale zvyklá nakupovat sladkosti a džusy pro vnoučata. „Ještě loni jsem kupovala dětem velké čokolády v normálních obchodech. Dnes jim sotva tady vezmu sušenky. Ale co už. Doba je taková, musíme se uskromnit,“ říká žena a míří dál ke zlevněnému koření.

I prodavačka obchodu tvrdí, že v posledních měsících prodejnu navštěvuje více lidí. Jejich skladba se navíc proměnila. „Přes den tady je nejvíce důchodců. To je pořád stejné. Jak ale chodí lidi z práce, objevují se tu i lidé, kteří by dřív nepřišli. Viděla jsem tu ‚kravaťáky‘, hezky oblečené lidi, které byste tady nečekala,“ dodává prodejkyně.

Majitelé prodejen sice potvrzují, že zájem lidí za poslední měsíce narostl, obchodníci pro ně však mnohdy nemají dostatek zboží. Potravin určených pro zlevněné řetězce ubylo. „Hodně zboží, které by se dříve poslalo do těchto sítí, se využívá pro sociální účely a potravin do slev jde méně. Lidé sice mají rozhodně větší zájem než dříve, ale my poptávku nedokážeme uspokojit,“ vysvětlil Robert Farkaš, majitel výprodejových prodejen Bertka.

Obchody se zlevněným zbožím provozuje zhruba dvacet let a aktuálně má po republice pět poboček. Ztenčenou nabídku zboží zaznamenali i jeho stálí zákazníci. „Jsou zvyklí na určitý standard a nabídku, která se ale od začátku války změnila. Nedávno mi volal jeden zákazník a stěžoval si, že k nám chodí dvakrát denně a chtěl by nakupovat, ale nemá co,“ vysvětlil Farkaš.

Roman Stupka, majitel firmy Potraviny v akci, má podobnou zkušenost jako Farkaš. Má prodejnu, zároveň provozuje velkoobchod. „Zájem je obrovský, ať na straně koncových zákazníků, tak majitelů obchodů s levnými potravinami,“ potvrdil trend.

Obchodníci dodávají, že se v posledních měsících navíc proměnila struktura lidí, kteří zlevněné potraviny vyhledávají. Přichází podle nich stále více zákazníků ze střední třídy a obecně lidí, které by dříve v krámech s levným jídlem neočekávali.

Zvýšila se poptávka, ale i výdaje

Ne všichni provozovatelé ale na krizi nahlížejí stejně. Milan Flaška, majitel firmy Nejlevnější potraviny, zvýšenou poptávku také zaznamenal. Vzápětí však dodává, že však ani zdaleka nedorovná razantní zvýšení nákladů na provoz podnikání. „Zájem je větší, ale jsme na tom daleko hůř. Náklady raketově stoupají, tržby zase tolik ne. Doprava, energie, nafta, výplaty... Mírné zvednutí tržeb nedožene to, co ztratíme,“ vysvětlil.

Lidé sice podle něj chodí víc, protože ale nemají peníze, koupí méně. A navíc si rozmyslí, zda si pořídí pouze základní potraviny, nebo i něco „na přilepšenou“.

„Když mají lidé méně peněz, kupují logicky méně. Když vám v kapse zbude místo 500 korun jenom 200 korun, neutratíte tolik a takové ty požitky, jako jsou čokolády nebo chipsy, si odpustíte,“ dodal Flaška.

Tendenci Čechů šetřit na jídle potvrzuje i srpnový průzkum agentury Instant pro Generali Investments. Podle něj kvůli inflaci šetří na potravinách dvě třetiny Čechů. Největší podíl lidí, kteří hledají úsporu na jídle, je mezi mladými ve věku od 18 až do 26 let. Starší lidé od 54 do 65 let nejvíce spoří na energiích. Dopady inflace podle průzkumu pociťuje 80 procent Čechů.