Obliba krámků bez obalu klesá, lidé podle provozovatelů šetří a zpohodlněli

„Stálí zákazníci nám zůstali věrní. Nových bohužel moc nepřibývá. Zákazníci hlavně po covidu hodně zpohodlněli. Lidem se obecně líbí myšlenka bez obalu. Když jim řeknu, kde pracuji, tak jsou z toho nadšení. Málokdo z nich ale opravdu přijde a nakoupí si,“ hodnotí brigádnice českobudějovického obchůdku Budbez Eva Vodičková.

Nakupování je podle ní sice náročnější na organizaci a plánování, ale zvládne ho každý. Zkušení zákazníci chodí s vlastními nádobami. Ti, kteří přijdou poprvé, mohou využít připravené papírové sáčky i uzavíratelné sklenice.

„Dá se říci, že je to taková samoobsluha. Nemusíte mi hlásit, co chcete, ale můžete si to sami nabrat. Pokud po převážení zjistíte, že toho chcete víc, není problém se vrátit a ještě cokoli přidat. Samozřejmě kdo přijde poprvé, tomu rádi s nákupem pomůžeme,“ vysvětluje Vodičková.

Největší výhodou tohoto nakupování podle ní je, že si člověk může vždy pořídit pouze takové množství, které potřebuje. Kromě potravin jsou v obchodě k dostání také hygienické prostředky. V poslední době se často řeší i jednorázové plastové výrobky, jako jsou například brčka.

„Lidem se snažíme vyjít vstříc a nabízíme brčka kovová, která vydrží hodně dlouho. Ženy také určitě znají odličovací tampony. U nás seženou pratelné, které jsou skvělou alternativou,“ přibližuje Vodičková.

„Nám zůstali zákazníci celkem věrní, ale vím o řadě podniků, jež museli majitelé zavřít. Je to například Rozmarýnka, která sídlila v Čechově ulici v Českých Budějovicích,“ doplňuje.

Objednávky bude rozvážet

Na pokraji zániku byl také českobudějovický podnik Trvalé Pytliště se sídlem v Lipenské ulici, který před zavřením zachránila nová majitelka. Tržby jí však šly také dolů.

„Pokles jsem zaznamenala už někdy v prosinci. Podle mého za tím stojí více faktorů, ale hlavně jsou lidé více pohodlní. Bohužel neposkytuji nádoby, protože mi to nedovolují hygienická pravidla. Zákazník si musí přinést vždy své. Je tedy potřeba nákup vždy naplánovat,“ uvádí nová provozovatelka obchodu Eva Hlavničková.

Lucie Medková musela svůj obchod ve Strakonicích zavřít. O klienty nouzi neměla, ale překážkou byl příliš vysoký nájem. „S manželem nyní rekonstruujeme dům v Radomyšli na Strakonicku, ve kterém bych koncem roku chtěla obchod znovu otevřít. Klientelu jsme měli docela silnou. Jelikož jsme však byli blízko centra, měli jsme vysoký nájem,“ konstatuje Medková.

Obchod plánuje podřídit co největšímu pohodlí zákazníků. Proto bude zboží na objednávku balit a rozvážet. „Už při covidu se nám osvědčilo, že si lidé zboží dopředu objednali a pak si pro něj jen přišli. Paradoxně nejlepší sezonu jsme měli při covidu. Lidé si přes e-mail objednali potraviny, my je zabalili a připravili k vyzvednutí. Lidé už si vše jen mezi dveřmi vyzvedli a zaplatili. V době, kdy ostatní markety byly přeplněné a lidé se tam báli, měl náš obchod více zákazníků,“ doplňuje.

Zkušenosti by si tedy ráda odnesla do nové provozovny. Zatímco na začátku měla problém najít správné dodavatele, nyní jí chodí i tři nabídky denně, aniž by o ně žádala.

„Ze začátku byl velký problém, domlouvat se s dodavateli. Nejhorší bylo, že nabízeli jen vysoké gramáže. To nebylo možné prodat. S postupující dobou to má ale spíše opačný efekt. Dodavatelé nás bombardují nabídkami sami. Je pak důležité vybrat ty správné,“ zmiňuje Medková.