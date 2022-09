O kolik zdraží za měsíc chleba? To nikdo neví, říká šéf Svazu pekařů a cukrářů

Kolik bude stát bochník chleba na konci září?

To vám neřeknu. Ne že bych nechtěl, ale v tuto chvíli to nikdo neví. Nikdo z pekařů neví, za kolik koupí pšenici a hlavně za kolik koupí plyn. Jeho cena se dramaticky mění. Ne ze dne na den, ale z hodiny na hodinu. Pekařům nyní začíná tvořit téměř polovinu nákladů na výrobu chleba. To tady nikdy nebylo. Před rokem šlo o tři až pět procent.

Na venkově se lidé masivně vrátili k chlebu Šumava a tukovému rohlíku. Spotřební koš se mění, tento vývoj následují i města. Bohumil Hlavatý šéf Svazu pekařů a cukrářů