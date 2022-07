Inflace mění nákupní zvyky. Češi šetří, jídlo pořizují podle seznamu a v akci

Mezi regály jednoho z brněnských supermarketů kličkuje důchodkyně Svatava s nákupním košíkem tak plným, že přes něj sotva vidí. Uvnitř je několik čtvrtek másla, pytle rohlíků, čtvero maxibalení toaletního papíru, šunka a sýry, olej, karton mléka, plato vajec a tři čokolády. Všechno, co do košíku dala, pořídí v akci nebo za tu nejlevnější cenu. „Hlídám si to. Co z potravin nespotřebuji hned, dám do mrazáku. Máslo ve slevě, to se vyplatí nakoupit do zásoby. Ty čokolády jsou pro vnoučata, přijedou na prázdniny,“ vysvětluje.

V rukou třímá papírek s nákupním seznamem a tužku. Postupně odškrtává. „Nejezdím nakupovat moc často, ale vždycky dělám radši větší nákup. Dopředu si najdu, co budou mít kde výhodně,“ popisuje seniorka.