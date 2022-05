Maso jen v akci, zelenina vůbec. Inflace mění zvyky zákazníků supermarketů

„Je to hrozný,“ krčí bezradně rameny seniorka Miluše před Penny Marketem na okraji Kladna, když se má rozpovídat, jak na její rozpočet dopadají neustále rostoucí ceny. Je krátce po poledni, když z­ nákupního košíku postupně vyndavá nákup. Skromný nákup – pečivo, instantní polévky, brambory. Jak říká, cokoli, co koupí, si musí pořádně promyslet a brát skutečně jen to nejnutnější. Neměla to jednoduché před inflační spirálou, ale teď je pro ni situace o dost horší.

Zatímco benzin a nafta narazily na svůj cenový strop, u energií a potravin to podle odborníků neplatí. Podraží ještě víc.