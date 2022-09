Kvůli vyšší ceně energií a potravin zdražují obědy, někde i o pětikorunu

„Nejhorší jsou ovoce a zelenina. Ty ale šly hodně nahoru už v minulém školním roce. Od poloviny května jsme byli rádi, že jsme se v nastavených cenách udrželi. Ale na konci června jsme se už nevešli a dostali se do minusu. Nakonec jsme se dohodli, že budeme muset od září jít s cenou nahoru, jinak bychom nemohli nakupovat hlavně maso, ovoce a zeleninu. To bychom nezvládli,“ vysvětluje důvod zdražení obědů Stanislava Hrubová, vedoucí školní jídelny 6. základní školy v Chebu.

Podle jejích slov jsou nejdražší komoditou ryby. Ty však jídelnu tolik nepálí, protože je musí předkládat strávníkům dvakrát do měsíce. Větším problémem se ukazuje růst ceny masa, a to hlavně drůbežího.

„To je základem jídelníčku. Podle doporučení totiž máme vařit vepřové jen čtyřikrát do měsíce. Jinak kuřecí, krůtí, králičí… to se za současných cen prostě nedá zvládnout,“ konstatuje.

Trn z paty jídelnám nevytrhnou ani bezmasá jídla. „Nemůžeme jich vařit víc, než kolik jich už dnes vaříme. Jinak nesplníme spotřební koš, v němž je množství a druh surovin přesně nastaveno. A taky je otázkou, jaká bezmasá jídla. Sladká? Ty můžeme zařadit nanejvýš dvakrát do měsíce. A zeleninová děti zas tolik nemusí. Nehledě na to, že dnes už se ani na bezmasém jídle nebo luštěninách tolik ušetřit nedá,“ říká vedoucí jídelny, která denně uvaří pro přibližně 350 strávníků a nově zde oběd přijde na 37 až 39 korun podle věku strávníka.

Naopak na chebské 3. základní škole je zatím vše při starém. Ale ani tady se zdražení zřejmě nevyhnou.

„Předpokládám, že od ledna budeme muset ceny stravného zvýšit. Zatím se ale držíme. Za oběd v naší jídelně rodiče platí 27 až 29 korun,“ uvádí ředitel školy Pavel Černý s tím, že naposledy se v této školní jídelně zdražovalo před rokem.

Průměrně pětikorunu navíc od října připlatí za oběd žáci v Krajkové. „Potraviny a celkově všechno neskutečně zdražilo, a tak jsme tento krok, byť nechtěně, museli udělat. Jídlo pro děti stojí aktuálně od 27 do 30 korun za porci,“ popisuje situaci v ZŠ Krajková ředitelka Radomíra Nováčková.

Zdražení hlásí i z Kynšperka, kde už na začátku roku stravné podražilo o dvě koruny, nyní pak o další čtyři. „Jídlo pro děti od 6 do 10 let stojí aktuálně 32 korun, pro velkou část druhého stupně, takže od 11 do 14 let, je částka 34 korun. Pro deváťáky, kterým je 15 a více let, máme porci jídla za 36 korun,” sděluje vedoucí stravování Magdalena Všetečková ze ZŠ Kynšperk.

I Základní škola Poštovní Karlovy Vary reagovala na aktuální situaci. „Ani naše jídelna se kvůli inflaci nevyhnula nutnému zdražování. Původní cena tak o pět korun narostla. Tímto reagujeme na situaci na trhu. Zdražovala se cena energií, cena potravin a má to dopady i na ostatní podniky,” podotkla vedoucí školní jídelny Markéta Němcová za ZŠ Poštovní Karlovy Vary.

V Horním Slavkově nezdražovali a předpokládají, že ceny stravného by mohly zůstat stejné jako minulý školní rok. „Prozatím děláme průzkum celé jídelny. Pokud by se zdražit muselo, určitě by to nebylo o pět korun na porci, ale méně. Obědy stojí pro děti do 10 let 32 korun, starší platí o korunu víc,“ dodává ředitel ZŠ Horní Slavkov Karel Bernard.