Zlevnění potravin nečekám, říká šéf největšího zemědělského podniku v Česku

Výkupní ceny obilí jsou ovšem na rekordní výši, takže společnost Navos se sídlem v Kroměříži i díky tomu letos zvýší zisky. „Ekonomicky tento rok dopadne dobře, ale za neskutečných změn v obchodních vztazích,“ míní Foukal. Šéfuje firmě, jež má devět divizí po celé Moravě a je největší zemědělskou společností v České republice.

„Hroutí se někteří dodavatelé energií, enormně se navyšují náklady na financování výroby a zásob, rostou mzdy a celkové náklady. Obchod za první pololetí byl však dobrý a druhé by to nemělo nabourat,“ dodává.

S rostoucími cenami energií se potýká každý. Jak dramatické je to u vás?

Dost. A nemůžeme tomu nijak čelit. Loni nás stála megawatthodina plynu kolem 20 eur, dnes jsme na 200 eurech, což je nárůst o tisíc procent. Je to dáno i tím, že jsme přišli o dodavatele plynu a od srpna máme nového. Bylo hodně složité při naší velikosti najít nového dodavatele. Pokud jde o ceny elektrické energie, před rokem jsme byli na 50 eurech za megawatthodinu, teď jsme na 160 eurech, což je dvaapůlkrát tolik. To jsou věci, které se silně dotýkají nákladů na provoz a promítají se do cen obilí a olejnin.