Kauza Huawei je projev obchodní války, soudce smím kritizovat, řekl Zeman

Další prezidentův komentář Šikana v ochrance: Policie vyšetřuje Zdeňka Šimana pro podezření z šikany podřízených. „Já se tím zabývám také, nemohu vyloučit nějaké personální změny. Tady asi nebude žádný soud nebo rozsudek, ale na základě řady důkazu připouštím, že by se v mojí ochrance mohla dít šikana, kterou nemám rád. Otázku budu řešit v řádech týdnů,“ řekl Zeman. Jiří Brady: prezident přeživšího z tábora z Osvětimi, který zemřel 11. ledna, odmítl vyznamenat a nic by na tom neměnil. „Já jsem pana Bradyho nevyznamenal proto, že bych nemohl vyznamenat další stovky přeživších. Proč tedy jeho ano a ostatní ne? Místo toho jsem vyznamenal Petra Becka, který Přežil Terezín, Osvětim i pochod smrti, podařilo se mu otéct a vrátil se se zbraní v ruce bojovat,“ vysvětlovat prezident.

Lepšolidi: jsou podle prezidenti ti, kdo považují svoje názory za lepší, považují sami sebe za nadřazené, nediskutují, označují ostatní za blbečky a pitomce. Sám Zeman se ale jako člen lepšolidí necítí: „Já jsem to prohlásil na základě konkrétních příkladů, kdy se někdo choval jako hlupák,“ odpověděl na dotaz moderátora, jestli to není i jeho případ. Balda a terorismus: „Já bych takového člověka poslal do blázince, ale s titulu prezidenta nemůžu,“ odpověděl po vyslechnutí odposlechů Zeman. ČSSD a Jana Maláčová: „Paní Maláčová si u mě šplhla, když zrušila Fond dalšího vzdělávání. Měl 650 úředníků, kteří byli teď propuštěni. Je potřeba snižovat počty zbytečných lidí i institucí. Ani já jsem nevěděl, co to bylo za fond.“