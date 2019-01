Mynář na videu uráží novináře. Nařčení z ovlivňování soudců odmítá

„Nedávno jeden neobjektivní aktivista napsal, že se snažím ovlivňovat soudce. Velmi důrazně se ohrazuji proti této lži, která uráží nejen mě, ale všechny soudce v české republice,“ řekl ve videu kancléř Vratislav Mynář.

Reagoval tak na zjištění týdeníku Respekt, který v pondělním vydání přišel s zjištěním, že Mynář opakovaně kontaktoval soudce různých soudů. Se soudcem ústavního soudu Vojtěchem Šimíčkem probíral služební zákon, který prezident Miloš Zeman kritizoval.

„Kancléř Vratislav Mynář na první schůzce naznačil, jaké rozhodnutí by se panu prezidentovi ve věci služebního zákona líbilo,“ řekl Šimíček Respektu. Odmítl, že by na něj schůzky měly vliv, a odkázal se na své hlasování. V obou případech Ústavní soud rozhodl v neprospěch Hradu.

„Jestliže se pan prezident rozhodne po přečtení návrhu služebního zákona tento návrh vetovat, neboť je to paskvil, který neumožňuje efektivně řídit ministerstva a státní instituce, a následně podá oprávněnou ústavní žalobu, tak je naprosto legitimní, že s jeho postoji a stanovisky seznamuji všechny, kteří s tím mají co do činění,“ sdělil Mynář.

„Jenom blbec rodu novinářského může úmyslně zaměňovat informování o postojích prezidenta s ovlivňováním. Tuto činnost jsem dělal, dělám a budu dělat. Ať se to pisálkovi líbí či nikoliv. Nevím, zda si daný pisálek uvědomuje, že zpochybňuje nezávislost naší justice jako jeden z pilířů demokracie, což je na tom to nejhorší,“ dodal Mynář. (Článek, který Mynář zmiňuje, napsali novináři Andrea Procházková a Ondřej Kundra - pozn. redakce.)

Respekt uvedl, že Mynář oslovil soudce i v jiných případech. Dopis s otázkou, která se týkala Plzeňské teplárenské, adresoval bývalému předsedovi Nejvyššího správního soudu Josefu Baxovi. Ten skutečnost, že mu Mynář dotaz poslal, označil za zvláštní.

Měl by skončit, míní opozice

Kancléř se údajně snažil kontaktovat také ústavního soudce Jana Filipa v záležitosti zákona o střetu zájmu, takzvaného „lex Babiš“. Loni zase volal předsedovi Městského soudu v Praze Liboru Vávrovi, aby se ho zeptal, jak soud rozhodne o vydání ruského hackera Jevgenije Nikulina do USA.



„Narozdíl od novinářů, kteří jsou až na světlé výjimky ochotni udělat kdykoliv a cokoliv, čehož jsme dnes a denně svědky, věřím, že naši soudci jsou nezávislí, nestranní, neovlivnitelní a nezkorumpovatelní,“ sdělil svůj názor kancléř Hradu.

Kontakty Mynáře se soudci se nelíbí některým opozičním politikům, tlak kancléře na soudce je podle nich nepřípustný a měl by ve funkci skončit. Kritizoval ho třeba předseda Pirátů Ivan Bartoš nebo zástupci TOP 09 a STAN. TOP 09 požaduje, aby se věcí zabývali poslanci na řádné schůzi Sněmovny. Zabývat by se tím měl ve čtvrtek organizační výbor Poslanecké sněmovny.

„Nepochybuji o tom, že se soudci nenechají ovlivnit tlakem hradního kancléře, nicméně fakt, že se pan Mynář o něco takového pokusil, je nepřípustný. Takto to začíná a orbánizací soudnictví to končí. Je to jak s těmi pověstnými jezinkami: proti tomu je třeba ohradit se v zárodku,“ napsal Bartoš na Twitter.



„Snaha o ovlivňování soudů ze strany prezidentského kancléře je skandální a v demokratickém právním státě nepřípustná. Očekávám od ministra spravedlnosti, že se jako nejvyšší představitel justice proti takovému jednání tvrdě ohradí,“ myslí si předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.



Na Twitteru rovněž stihl reagovat i falešný twitterový profil kancléře. „Soudy jsou jako pizzerie. Zajdete tam, vyberete si, objednáte si, zaplatíte, poděkujete, odejdete,“ napsal.