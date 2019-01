Poslanci TOP 09 chtějí ve Sněmovně řešit, že Mynář ovlivňoval soudce

I kdyby to některé strany ve Sněmovně zablokovaly, i v takovém případě to podle Kalouska bude významná zpráva pro veřejnost.

„Mělo by se jednat o snaze hradní kanceláře ovlivňovat nezávislost soudů, protože nezávislost soudů je jedním ze základních pilířů právního státu,“ řekl po jednání výboru Kalousek. „Ani moc zákonodárná, ani moc výkonná by si něco takového neměly dovolit. Poslanecká sněmovna by to neměla přejít mlčením,“ uvedl Kalousek s tím, že pokud by se k tomu některé strany chtěly připojit, TOP 09 to ráda předloží ve skupině.



Mynář tvrdí, že na schůzky se soudci chodil s vědomím prezidenta Miloše Zemana. Odmítl, že by se je pokoušel ovlivnit. Stejně jako při schůzkách s politiky či řediteli firem šlo podle něj o seznámení dotyčného se stanovisky, postoji a postupy prezidenta. Mynář to řekl ve videu, které umístil na hradních stránkách.



Mynář reagoval na zjištění týdeníku Respekt, který v pondělí přišel s zjištěním, že Mynář opakovaně kontaktoval soudce různých soudů. Se soudcem ústavního soudu Vojtěchem Šimíčkem třeba probíral služební zákon, který prezident Miloš Zeman kritizoval. „Může se stát, že většina Poslanecké sněmovny o tom nebude chtít jednat, to bude také informace,“ řekl Kalousek.

„Prezident republiky jmenuje soudce, existuje tedy teoreticky nástroj na ovlivňování soudů a tohle si Kancelář prezidenta republiky nesmí dovolovat,“ zdůraznil šéf poslanců TOP 09.



Na dotaz, zda ho překvapuje, že šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek je pro zařazení bodu, kde by poslanci řešili počínání kancléře Mynáře, na program Sněmovny, odvětil: „Každý poslanec, který skládá ústavní slib, by se neměl jednání o takové věci vyhýbat, takže bych neměl být překvapen.“