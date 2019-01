Doporučení není ovlivnění, řekl Zeman. Přiznal snahu působit na soudce

Zklamání z toho, jak se prezident Miloš Zeman a jeho kancléř Vratislav Mynář chovají vůči justici, vyjádřil v pátek bývalý předseda a nynější soudce Nejvyššího správního soudu Josef Baxa v rozhovoru pro Deník N. Uvedl, že prezident má místy jednostranné a pofiderní informace o soudnictví a na jejich základě pak veřejně prezentuje klišé o nefunkční justici.



„Možná. že je trochu zatrpklý,“ řekl o Baxovi prezident. Říká, že mu Baxa doporučoval, koho má nemá nemá navrhnout do funkcí. A Zeman řekl, že neví, proč by naopak doporučení nemohl dávat on.



Ke schůzkám hradního kancléře Mynáře se soudci, po nichž čelí hradní úředník podezření, že se snažil soudce ovlivňovat, ještě prezident podotkl, že by tyto schůzky měly být veřejně známé. „Jsem odpůrcem toho, aby se tyto schůzky konaly tajně,“ prohlásil Zeman.

Prezident nepřerušil své vystupování v pořadu Týden s prezidentem ani poté, co majitel TV Barrandov Jaromír Soukup oznámil, že zakládá novou stranu LIST Jaromíra Soukupa. „Vycházím z toho, že každý kdo chce kandidovat, musí mít organizační a finanční zázemí,“ řekl Zeman. Soukup podle něj bude mít v konkurenci slabší výchozí pozici.



Jestli budu kandidovat ve volbách, to nevím, řekl Soukup

„Jestli budu kandidovat ve volbách nebo ne, to nevím,“ reagoval Soukup. V politice se pohyboval už dříve. Za vlády Mirka Topolánka, kterou vytvořily ODS, KDU-ČSL a Strany zelených byl náměstkem ministryně školství Dany Kuchtové. Později spolupracoval i s Jiřím Paroubkem z ČSSD.



„Pan prezident v žádném případě nebude přerušovat svou účast v pořadu Týden s prezidentem. Pan prezident to nevnímá jako podporu nějakému politickému hnutí. Je to příležitost vyslovit své politické názory,“ řekl iDNES.cz Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček.

Čína kvůli Huawei zrušila schůzku ministerstev zahraničí

Čína podle Zemna v reakci na varování před Huawei v České republice zrušila schůzku ministerstev zahraničí. Chce se sejít se šéfem Huawei, aby si vyjasnil situaci. Pochválil premiéra Andreje Babiše, že se distancoval od varování Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost. „Oceňuji, že konstatoval, že Navrátilův úřad oklamal vládu,“ řekl Zeman.



Zeman také ve čtvrtek v pořadu Týden s prezidentem kritizoval snahu pražské koalice Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu upravit smlouvu o spolupráci mezi českou metropolí a Pekingem a opravit článek 3 deklarující, že Praha uznává politiku jedné Číny. „Je to trochu naivní, trochu amatérské a trochu hloupé,“ řekl Zeman a vyjádřil despekt k Pirátům, kteří s iniciativou upravit smlouvu s Pekingem přišli.