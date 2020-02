Stehlík by byl dobrý ředitel, řekl Zaorálek k výběru šéfa Památníku Lidice

Zájemci o vedení památníku se mohli do soutěže hlásit do pátku, ještě v pondělí by ministerstvo kultury mělo oznámit, kolik se jich přihlásilo. Vedle Stehlíka, který předsedá radě Ústavu pro studium totalitních režimů, má o funkci ředitele Památníku Lidice zájem i historik Jiří Nenutil.

Nový šéf památníku by měl mít podle ministra vztah k Lidicím a měl by být schopen získat si důvěru všech obyvatel Lidic. Památník Lidice připomíná vyhlazení obce Lidice nacisty 10. června 1942.

Stehlík se do konkurzu přihlásil, když se na něj obrátili lidičtí přeživší a vedení obce. S památníkem dlouhé roky spolupracoval, je čestným občanem Lidic a napsal dvě knihy o dějinách obce. Nenutil má vztah k Lidicím též, počátkem ledna hovořil například na pohřbu Miloslavy Kalibové, která vypálení Lidic přežila.

Bývalá ředitelka památníku Martina Lehmannová rezignovala na funkci v důsledku sporu s některými lidickými pamětníky, později podala výpověď i část vedoucích a odborných pracovníků.