Byla předposlední. Lidé se loučí s Miloslavou Kalibovou z vyhlazených Lidic

V době vypálení středočeské obce Lidice v roce 1942 bylo Kalibové devatenáct let. Jejího otce Jaroslava Suchánka tehdy nacisté popravili spolu s dalšími muži přímo v Lidicích. Vesnici následně zcela vyhladili, nezbyla z ní žádná budova.

Kalibová pak strávila s matkou Annou a sestrou Jaroslavou téměř tři roky v koncentračním táboře v Ravensbrücku. Do Československa se všechny vrátily po válce 2. června 1945.



„Paní Kalibová byla mimořádná žena, jejíž život by vydal na román. Přežila vyhlazení obce Lidice, uvěznění v koncentračním táboře i pochod smrti… a přesto si dokázala zachovat úsměv na tváři, laskavost a pozitivní přístup k životu. Opakovaně jsme měli tu čest přivítat paní Miloslavu u nás v Mafře a nejen pro mě osobně to bylo setkání nezapomenutelné. Ve světle jejího osudu bychom si měli jakkoliv komplikovaného života, který žijeme v současnosti, vážit o to víc,“ poznamenala ředitelka Corporate Affairs společnosti Mafra Miloslava Nováková.



Vyhlazení Lidic bylo součástí německého teroru po atentátu na zastupujícího říšského protektora pro Čechy a Moravu Reinharda Heydricha. V Lidicích žilo za druhé světové války kolem 500 obyvatel, z nichž 340 odvetu nacistů za atentát nepřežilo.

Nacisté 10. června 1942 zastřelili 173 lidických mužů. Ženy a děti odvezli, načež byly děti od matek odděleny. Ženy skončily v koncentračních táborech. Děti, které nebyly vybrány k poněmčení nebo přesáhly jeden rok věku, skončily v polském Chelmnu, kde je nacisté zřejmě hromadně zavraždili plynem.

Po ukončení války se zpět do vlasti vrátilo 143 lidických žen a sedmnáct dětí. Z lidických žen, které se dočkaly konce války, žije už jen Jaroslava Skleničková.