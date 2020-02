Životní minimum vzroste na 3 860 korun, vláda zvýšila i existenční minimum

U samotného dospělého byla dosavadní výše životního minima 3410 korun, od dubna se tedy zvýší o 450 korun na 3860 korun. U dětí a dospělých v rodině, jejichž částky životního minima se pohybují od 1740 do 3140 korun, minimum vzroste do 230 do 410 korun. Existenční minimum dosud činilo 2200 korun, nově to bude o 290 korun víc.



Životní minimum se zvýšilo naposledy v lednu 2012, a to o devět procent. Po dubnovém zvýšení by podle odhadu ministerstva životního prostředí mohlo přibýt 500 až 600 příjemců příspěvku na živobytí, u přídavku na dítě asi 11 tisíc a u porodného asi dva tisíce.

Ministryně práce Jana Maláčová z ČSSD usilovala o zvýšení životního minima už od loňska, pak od letošního ledna. Záměry ale neprosadila. Ministryně financí za Alena Schillerová to podmiňovala navýšení revizí dávek. Maláčová těsně před vánočními svátky předložila novely se změnami dávek a zpřísněním vyplácení peněz od státu, které by měly platit od příštího roku 2021 či od roku 2022.

Například u rodičů s pětiletým a osmiletým dítětem činí nyní životní minimum 9850 korun. Po zvýšení to bude 11 140 korun. U samotného otce či matky se čtyřletým dítětem se částka životního minima 4880 korun zvýší na 5520 korun.

S životním minimem se srovnává příjem žadatelů o dávky. Zjišťuje se tak, zda mají na pomoc od státu nárok. Například přídavek na dítě či porodné je pro rodiny s příjmem pod 2,7násobek minima.