Stres a zkoušky v KFC. Studentům VŠE dochází trpělivost s anonymem

Hotová obhajoba diplomové práce, už „jen“ finální státní zkouška. Stovky studentů a zaměstnanců VŠE ale několikrát do roka musí ven kvůli anonymu.

„Osm z nás stálo před dveřmi a uvnitř byla první z nás. Tak dvě minuty, protože se rozezněl alarm a hlášení, že všichni musíme okamžitě opustit prostory školy kvůli anonymu. Venku jsme čekali zhruba půl hodiny za opáskovanou budovou, kterou prohledávala policie. Všichni jsme byli vystresovaní už ze státních zkoušek a k tomu ještě tohle. Čekali jsme tam dlouho, ale nakonec jsme odjeli domů, protože už nám bylo jasné, že školu neotevřou a zkoušku nedoděláme,“ vzpomíná pětadvacetiletá absolventka Markéta T.

Nakonec mohla složit státní zkoušku až za devět dní, kdy byla komise schopná se kvůli dalším povinnostem opět sejít. „Měla jsem kvůli tomu problémy v práci, kde jsem nastupovala na plný úvazek, další stres a nejvíc vlastně z toho, jestli se ta zkouška vůbec uskuteční,“ dodává.

Anonym ročně způsobí nesnáze stovkám studentů. Naposledy se to stalo ve středu, kdy policie opět musela evakuovat areál školy na Žižkově. Škola rozeslala e-maily a informace pomocí interního systému.

Setkali jste se osobně s poplachem vyvolaným anonymem, který vás přinutil k zásadní změně denního režimu?

ANO 48 NE 65

V případě, že je na škole ohlášena bomba, se však informaci nejrychleji dozví ze sociálních sítí, kde je i stránka „Je na VŠE dnes hlášena bomba?“

„Sice si všichni, kdo nestudovali VŠE, ze mě dělali legraci, ale já opravdu pokaždé, co jsem jela do školy, jsem kontrolovala Facebook, jestli to nemám otočit zpět do práce nebo domů,“ doplnila ještě Markéta.



Alarm a trestní oznámení, pro VŠE každoročně několikrát

Jenže některým studentům již dochází trpělivost. „Prosím, bude se tato situace nějak řešit? Je to již několikáté zkouškové, co je těmito útoky postižené. Bomby posouvají nejen jednotlivé zkoušky, ale i prodlužují opravy testů, na které často čekáme i tři týdny. Po tolika letech bombových “útoků” mi přijde již trošku úsměvné, že škola proti tomuto problému nijak výrazně oficiálně nezakročila,“ ptala se na sociálních sítích po minulém anonymu Hana M.

Škola samotná s tím ale moc nezmůže. Pokud se anonym ozve, musí prostory vyklidit. Navíc je natolik nekonkrétní, že jde všechny prostory. Nepomáhá ani přesun jinam. Například při prosincovém Dni otevřených dveří VŠE využila prostory domu Radost na nám. W. Churchilla. V posledních případech se však hlášení týkalo i těchto míst a zařízení se školou již spolupracovat nechce.

Náhradní místa pro zkoušky například v jiné škole tak zajistit nejde. Realizace by byla pro školu velmi nákladná a těžce realizovatelná. „Je třeba si uvědomit, že VŠE má v Praze více než 13 tisíc studentů,“ vysvětluje z oddělení vztahu s veřejností školy Andrea Petránková.

Od dubna 2018 tak byla VŠE evakuována celkem 12 krát. Každá evakuace je přitom velmi nákladná. Pokud musí být škola uzavřena celý den, šplhají se náklady zúčastněných na částku 822 tisíc korun.

„VŠE vždy podává trestní oznámení a je s podivem, že je někdo ochoten riskovat až osm let vězení a splácet milionové škody jen proto, aby znepříjemnil život škole a jejím studentům,“ doplňuje Petránková.

Prodloužené zkouškové a zápočty v kavárně

Nejčastěji se anonym ozývá okolo zkouškového období. Učitelé a studenti se tak hlavně za začátku museli občas uchýlit k nestandardnímu zkoušení, například v KFC či kavárně.

„Někdy se dalo odchytit učitele v davu u školy a zápočet udělat v kavárně naproti. Pak se prodlužovalo zkouškové období, takže se to dalo stihnout,“ popisuje další student školy. Podle vedení VŠE by učitelé takovým způsobem zkoušet neměli a stanovila pravidla.

„Dělo se tomu zejména na počátku, když jsme netušili, že by se mohlo jednat o systematické útoky. Dle našich informací je tento způsob zkoušení nepřípustný například na Fakultě podnikohospodářské a na Fakultě mezinárodních vztahů. Ale jde vždy o rozhodnutí děkana příslušné fakulty, jaké pokyny svým učitelům poskytne,“ vysvětluje za školu Andrea Petránková.



Policisté nevedou statistiky, které by se týkaly pouze ohlášení bomby na škole. Jestliže však někdo ohlásí uložení nástražného výbušného systému, pak se může dopustit trestného činu šíření poplašné zprávy. Těch řeší policisté okolo stovky ročně.

„Z hlediska trestní zodpovědnosti se takový anonym dopouští přečinu šíření poplašné zprávy, kdy mu v případě dopadení a odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na tři léta. Pokud se tohoto činu dopouští opakovaně, může dostat trest až pěti let,“ uvedl mluvčí pražských policistů Jan Rybanský.