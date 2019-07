Okamura: Nejsme záloha ČSSD. Není jiná možnost, než vláda odborníků

Plánovaná schůzka v Lánech, která má udržet při životě současnou vládu, se odsunula na čtvrtek. K hostiteli Miloši Zemanovi zamíří šéf sociální demokracie Jan Hamáček a premiér Andrej Babiš. Cíl? Vyřešit problém, kdy prezident odmítá výměnu současného ministra kultury Antonína Staňka za Michala Šmardu. ČSSD pohrozila, že odejde z vlády.



SPD by mohla zaskočit za ČSSD a tolerovat vládu, i když je pravda, že teď o víkendu to premiér Babiš odmítl. Co si o tom ale myslíte vy?

Při současném rozložení Sněmovny nelze sestavit vládu bez 78 poslanců hnutí ANO. Zbytek se nechce spolu domluvit. Při těch devíti stranách opravdu není jiná možnost, než vláda odborníků sestavená vítězem voleb. Já neříkám záměrně – sestavená Andrejem Babišem. To je na panu prezidentovi.

Čas mi dává za pravdu. Však vidíte, jak je vláda nestabilní, když je tam ČSSD. A když ta vláda odborníků bude prosazovat dohodnuté programové priority SPD, tak jsme ochotni diskutovat o její podpoře. Řeknu vám důvody proč. Zaprvé, my chceme prosazovat program. To je naše absolutní mantra. Druhým důvodem je, že do voleb zbývají dva a čtvrt roku. Jinak zemi uvedeme do chaosu, což uvádí Demokratický blok. Nikdo se jich nezeptal, co je další vládní alternativa, když skončí hnutí ANO?

Už i prezident připustil, že by mu předčasné volby nevadily...

Pro nás předčasné volby nejsou prioritou. Navrhujeme funkční řešení, což je právě ta vláda odborníků.

A jsou mezi současnými ministry podle vás nějací „neodborníci“? Už loni na začátku roku jste žádal odchod tří ministrů jako podmínku podpory vlády.

Oni jsou v podstatě všichni pryč. Máme výhrady také k práci některých současných ministrů, ale to bych si rád nechal pro sebe. Ale ti čtyři nejneschopnější jsou pryč – Martin Stropnický, Karla Šlechtová, Robert Pelikán a Dan Ťok. Nebylo v tom nic osobního. Ale když jsem viděl, jak pracují...

Došlo na má slova. Je vidět, že se na ty ministry nehodili. Ani všichni současní ministři úplně nesplňují naše představy o odbornících. Pro předčasné volby však nevidíme důvod. Já jsem nikdy přímo neřekl, že podpořím vládu Andreje Babiše. To jsme mu nikdy nenabídli. Když ta jeho vláda padne, nejdřív se poradíme s prezidentem. Uvidíme, co řekne, jak bude chtít pokračovat. Pak se zařídíme.

Politici a komentátoři vám předhazují, že jste ta vždy připravená záloha zaskočit za ČSSD…

Ne, to není pravda. My chceme hlavně prosazovat náš program na rozdíl od Demokratického bloku. Ti mají program pořád jen někoho odvolávat. Já jim říkám demagogický blok.

Kdo je podle vás lepší – Michal Šmarda, nebo Antonín Staněk?

Tady nejde ani o Staňka, ani o Šmardu. Tady je totálně rozhádaná ČSSD. Je tam řada politiků, kteří jsou nesoudní a chtějí být za každou cenu ministrem, i když jen na pár měsíců. A Jan Hamáček se snaží vyhovět různým proudům, aby se ještě chvíli udržel. Staněk ani Šmarda se jako odborníci nikdy nevěnovali kultuře. A chci také zdůraznit, že SPD nevstoupí do vlády s žádným trestně obviněným premiérem. I kdyby to byl Kalousek, Fiala nebo Bartoš.

Co byste v té vládě odborníků výměnou za toleranci chtěli prosadit? Referendum?

No my tam máme zákonů už asi patnáct. Prioritou je pomoc lidem v dluhových pastech. Chtěli bychom zestátnit exekutory. Navrhli jsme zrušit úroky z úroků. Absolutně klíčová je podpora pracujícím rodinám s dětmi a ukončení podpory nepřizpůsobivých. Chceme i zásadní zvýšení invalidních a starobních důchodů. Navrhli jsme také zákon o minimálním důchodu. Referendum – to je jasné, to tam máme.

Pro rozpuštění Sněmovny byste asi nebyli?

Ne že bychom se báli voleb. Máme stabilní preference kolem deseti procent. Ty volby stojí miliardu a my bychom ji radši dali na důchody. Voliči rozdali karty, každý má nějaké hlasy.

Kdyby bylo další hlasování o nedůvěře vládě a ČSSD se už přidala k opozici, vy budete hlasovat proti vládě?

No tak hlavně by musela ČSSD dát nejdříve demisi (prezident by ale demisi ministrů za ČSSD mohl brát jen jako rekonstrukci Babišovy vlády – pozn. red.). Tato vláda ale naši důvěru nemá.