Lánská schůzka Zemana s Babišem a Hamáčkem bude ve čtvrtek v poledne

Původně byla schůzka v Lánech naplánována na úterý, nicméně odložena musela být kvůli průtahům summitu EU v Bruselu, kterého se premiér Babiš účastní. ČSSD chtěla mít původně jasno o tom, zda současný ministr kultury Antonín Staněk skončí, nebo zda odejde strana z vlády, už do 30. června.

Zeman zatím nevyhověl návrhu premiéra Babiše, aby Staňka odvolal, i když mu to ukládá Ústava České republiky. Argumentuje tím, že ústava neurčuje žádnou lhůtu, do které by musel prezident návrhu premiéra vyhovět.

„Pokud by sociální demokracie nemohla rozhodovat o tom, kdo budou její ministři, nemá smysl být ve vládě,“ prohlásil Hamáček.



Staněk už v polovině května podal demisi a nepřipouští si, že právě kvůli sporu o něj může skončit koalice ANO a ČSSD. „Je naivní se domnívat, že jsem to já, kdo stojí za současnou vládní krizí,“ uvedl na svém twitterovém účtu. „Je iluzorní si myslet, že mám jakoukoliv možnost toto dění ovlivnit. Nemám. Proto se na celou situaci již dívám z jistého odstupu, snažím se pokračovat v práci a nedělat prudké pohyby.“

„Já vyjednávám, každý obchodník vyjednává,“ řekl Babiš už v nedělních Otázkách Václava Moravce v České televizi k tomu, jak chce Zemana přesvědčit. Pokud by ČSSD z vlády odešla, tak by se pokusil dohodnout se stranami ve Sněmovně na jejím rozpuštění a na nových volbách.



Předčasné volby do 60 dnů od rozpuštění Sněmovny

Předčasné volby se podle Ústavy musí konat do 60 dnů od rozpuštění Sněmovny, takže kdyby to poslanci stihli už na červencové schůzi, šli bychom znovu volit již v září.

Možnost předčasných voleb jako krajní variantu připustil prezident. „Pokud by Andrej Babiš ztratil nervy – a pouze tehdy, když by je ztratil – tak v tom případě jsou předčasné volby řešením,“ uvedl v rozhovoru pro MF DNES Zeman.