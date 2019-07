SPD by podpořila vládu odborníků. Nejsme záloha ČSSD, zaznělo na sjezdu

Špičky SPD zopakovaly na sobotní konferenci v Praze nabídku podpory vlády odborníků, kterou by sestavilo hnutí ANO a která by prosazovala i program hnutí Tomia Okamury. Opoziční SPD útočí zejména na menší koaliční ČSSD, která by nyní mohla kvůli situaci kolem výměny ministra kultury z vlády odejít.



Nynější kabinet ANO a sociálních demokratů musí podle místopředsedy hnutí Radima Fialy padnout. Zdůraznil ale také, že SPD není záloha premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše.

„Naše politika je stále stejná, chceme prosadit náš program,“ řekl předseda SPD Tomio Okamura. Hnutí podle něho nepovažovalo a nepovažuje za vhodné vstoupit do vlády s trestně stíhaným premiérem, zároveň ale respektuje výsledek voleb.

„Navrhujeme rozumné řešení, které vede prosazování programu SPD. Na základě politického programového kompromisu vytvořit vládu odborníků, kterou by sestavil vítěz voleb, hnutí ANO,“ zopakoval Okamura.

Fiala mluvil také o krajských volbách příští rok. SPD bude podle něho cílit na dvoumístné výsledky a v několika krajích by hnutí mohlo být součástí jejich vedení, kde může nahradit ČSSD.

Vládní krize trvá již několik týdnů. Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) rezignoval v květnu. Prezident Miloš Zeman jeho demisi nepřijal. V pátek na schůzce s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem a Staňkem uvedl, že je připraven Staňka ke konci července odvolat. Není ale jasné, zda novým ministrem jmenuje Michala Šmardu, jak sociální demokracie požaduje. Z menší vládní strany přitom zaznívají kvůli situaci kolem protahující se výměny hlasy o odchodu z kabinetu s hnutím ANO. Rozhodující bude zřejmě pondělní jednání předsednictva ČSSD.

Okamura odmítl evropskou integraci

„Jsme lidové hnutí, nejsme elitářský klub,“ řekl Okamura, jenž se postavil proti politické korektnosti a „diktátu menšin“ a liberalismus označil za cestu do otroctví. Volal po přeměně Evropské unie ve společenství národních států, jinak by podle něho mělo Česko z unie odejít. „Být vlastencem vyžaduje především odvahu,“ poznamenal Okamura.

V projevu, který delegáti ocenili potleskem ve stoje, také zopakoval programové cíle hnutí. Patří k nim podpora tradiční rodiny, růst nižších důchodů nebo boj s lichvou. Okamura mluvil také o ukončení dotací „solárním baronům“ nebo „politickým neziskovkám“ a o ukončení státní podpory lidem odmítajícím pracovat.

Hnutí SPD chce podle Okamury také chránit ekonomické zájmy státu, síťová odvětví musí být podle něho pod kontrolou státu nebo obcí. Stát také musí podle Okamury garantovat třeba potravinovou a energetickou bezpečnost. Okamura zároveň odmítl tržní ekonomiku ovládanou nadnárodními společnostmi. „Globální tržní ekonomika je moderní formou imperialismu a kolonialismu,“ řekl.

Svoboda a přímá demokracie získala v květnových evropských volbách dva mandáty, podle místopředsedy hnutí Radima Fialy tím splnilo úkol. SPD podle Fialy poškodila „zrada“ Lubomíra Volného, který s dalšími dvěma poslanci z hnutí odešel, jinak by SPD podle Fialy mohlo mít mandáty tři.

Okamura v souvislosti s krajskými volbami v příštím roce nabádal k rozvíjení práce v regionech, přislíbil podporu předsednictva.

Delegáti chválili Okamuru

Člen předsednictva SPD Radek Rozvoral, jenž mluvil o přímé demokracii a o obecném referendu, prohlásil, že Okamura je „alfou a omegou úspěchu hnutí“, podobně je tomu podle Rozvorala i v případě Fialy.

Konferenci SPD zahájila česká hymna. Fiala v narážce na evropskou hymnu - Beethovenovu Ódu na radost - poznamenal, že SPD slouží Česku, nikoli EU, a proto v konferenčním sálu nebudou znít „úryvky vážné hudby jako v Evropském parlamentu“.

Zeman nepovažuje SPD za extremisty

Prezident Miloš Zeman ve videozdravici delegátům sobotní konference SPD Tomia Okamury uvedl, že hnutí nepokládá za extremistické, ale za radikální. Vytkl SPD odpor k zahraničním misím české armády.



Zeman podotkl, že radikalismus znamená cestu ke kořenům. Radikální strany obecně představují podle něho část politického spektra.

Z programu SPD prezident podpořil myšlenku přímé demokracie, připomněl, že byl na jejím základě zvolen. Prezident míní, že přímo by se mohli volit starostové, primátoři, hejtmani. Zdůraznil také, že dlouhodobě podporuje zavedení obecného referenda.

Od SPD se však prezident, jak připomněl, liší v pohledu na zahraniční mise. Zeman řekl, že proti islámskému terorismu se nemá bojovat jen slovy, ale i činy, proto podporuje misi v Afghánistánu. „Přemýšlejte o tom, zda se vaše slova a vaše činy nerozcházejí,“ nabádal delegáty pražské konference Zeman.