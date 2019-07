Zůstat ve vládě, nebo odejít? ČSSD rozhoduje, zda vydrží koalice s Babišem

Pro ČSSD to je klíčový den. Její ministři ani v pondělí nejdou na jednání vlády a strana rozhoduje, zda v ní vůbec zůstanou. Prezident Miloš Zeman dosud nepřijal návrh, aby se ministrem kultury stal Michal Šmarda. Pokud by strana odešla, premiér Andrej Babiš by se kromě KSČM musel opřít o SPD či zkusit vyjednat rozpuštění Sněmovny a předčasné volby.