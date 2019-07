Zůstaňme ve vládě, zaznělo z krajské organizace šéfa ČSSD Hamáčka

„Část ČSSD si bere problémy kolem jmenování Michala Šmardy jako záminku k odchodu u vlády. Iracionálně věří, že opozice automaticky znamená růst preferencí. Já a většina mých kolegů ve středních Čechách to vidíme jinak,“ sdělil Povšík.

„Z mého pohledu je to tak, že sociální demokracie ve vládě skončí, nebo si sociální demokracie bude moci rozhodovat, kdo za ni bude ministrem,“ řekl v pátek v Lánech šéf ČSSD Hamáček. Dozvěděl se, že prezident Miloš Zeman je připraven odvolat ke konci července ministra kultury Antonína Staňka, ale stále podle něj není jisté, že Zeman jmenuje kandidáta ČSSD na tento post, místopředsedu strany Michala Šmardu.

Hamáček se v rozhovoru v sobotním Právu pustil do těch sociálních demokratů, kteří od začátku bojují proti vstupu do Babišovy vlády.

„Celý rok, co jsme ve vládě, existuje skupina uvnitř sociální demokracie, která se nesmířila s výsledkem referenda. Přirovnal jsem to k situaci, kdy stojíme na žebříku a češeme strom a daří se nám plody sbírat a ta skupina stojí pod stromem, klepe žebříkem a říká „spadni“. To je pan Chovanec (exministr vnitra), to je pan Andrt (šéf ústecké ČSSD), to je Milan Štěch (místopředseda Senátu). Těžko se úspěchy ve vládě prodávají, když máte za sebou tuhle skupinu, která vám klepe žebříkem, dokud z něj nespadnete,“ postěžoval si Hamáček na své stranické kolegy.

Mezi politiky ČSSD skeptické k účasti ve vládě Andreje Babiše je šéf západočeské krajské organizace, poslanec a starosta Stříbra Václav Votava „Myslím, že to zásadní pro ČSSD je právo určit si svobodně jako suverénní strana, kdo bude jejím ministrem (Michal Šmarda) není ani po schůzce předsedy Hamáčka a ministra Staňka u pana prezidenta vyřešeno. Pan prezident sice vyčká rozhodnutí předsednictva, pak se ale rozhodne stejně po svém. Pro mne osobně není žádný jiný kandidát na ministra kultury než Michal Šmarda a to bychom měli držet i na předsednictvu. Je to naprosto principiální otázka. Jinak nemá cenu ve vládě zůstávat,“ sdělil iDNES.cz Votava.