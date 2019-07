Oranžoví se zlobí. ČSSD se rozhoduje, zda zůstat, nebo odejít z vlády

A tento výsledek vyplývá i z dotazování MF DNES mezi jednotlivými členy předsednictva. To čítá zhruba šedesát straníků a mezi víc než pětadvaceti, s kterými MF DNES mluvila, zazněl názor zůstat ve vládě jen dvakrát.



Třináct jich naopak bylo pro odchod a zbytek chtěl vyčkat, s čím ještě Hamáček přijde. S tím, že pokud by sociální demokraté dál měli na vybranou pouze čekat, nebo odejít, tak by byli pro odchod z vlády.

„Pokud by to dopadlo tak, že Antonín Staněk má zůstat ministrem a Michal Šmarda jmenován nebude, tak asi opravdu nemá smysl ve vládě zůstávat. Pokud by ale na stole byla třeba výměna resortů, tak to je už jiná diskuse,“ prohlásil šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka a podobný názor zazníval častěji.

„Záleží na tom, s čím přijde Honza Hamáček z Hradu. Ale pokud se pan prezident s panem premiérem rozhodnou, že nechtějí, aby jim ČSSD mluvila do personálního složení vlády, tak to ČSSD dělat nebude a poskládají si to nějak sami,“ poznamenal jeden z mužů, kolem kterých se současná ministerská výměna točí, stranický místopředseda Michal Šmarda.

Místní rozvoj? To by byla jiná

Sociální demokraté stále kalkulují s variantou, že by premiér Andrej Babiš, kterému se nechce do sporu s Hradem, ale rovněž si nepřeje odchod ČSSD z vlády, mohl nabídnout straně kompromis.

Když prezident Miloš Zeman odmítá odvolat ministra kultury Staňka a na jeho místo dosadit Šmardu, jemuž vyčítá, že nemá s kulturou zkušenosti, mohl by Zeman slyšet na jiné řešení. Kulturu ať si vezme hnutí ANO a ČSSD by mohla dostat například školství nebo ministerstvo pro místní rozvoj, na něž by třeba právě Šmarda jako zkušený starosta mohl být vhodným kandidátem.

Jenže tato rošáda zase není příliš atraktivní pro hnutí ANO, které by tak přišlo o zajímavé ministerstvo a místo něho získalo stranami většinou nechtěnou kulturu. I proto je šéf ANO Babiš proti.

Po čtvrteční schůzce na Hradě Babiš prohlásil, že o takové variantě se Zemanem vůbec nemluvil.

S vládou by odešel i Hamáček

Pokud však chce vládu s ČSSD udržet, nějaký ústupek udělat bude muset. Jinak se zdroje MF DNES shodují, že Hamáček další setrvání strany ve vládě neobhájí. Zvlášť v situaci, kdy už sám ztrácí trpělivost a mezi blízkými se nechal slyšet, že než hrát nedůstojnou roli a číst si neustálé ponižující vtipy na adresu jeho i strany, bylo by lepší z vlády odejít.

„Říká, že když už zemřít, tak vestoje. Ale taky si uvědomuje, že odchod do opozice by byl strašný risk. Je otázka, jestli bychom to vůbec dokázali voličům vysvětlit. On sám by navíc asi jako předseda skončil, protože by jako opoziční politik těžko byl důvěryhodný,“ tvrdí jeden z Hamáčkových spolustraníků.

Hamáček zatím úvahy, co by bylo kdyby, rozvíjet nechce. Při rozhovoru s MF DNES relativizoval i to, že by v pondělí měl na předsednictvu o variantě odchodu z vlády nechat hlasovat.

„Rozhodně to není tak, že už by bylo jasné, co navrhnu,“ nechává věc otevřenou. V nedávné minulosti se však několikrát nechal slyšet, že jde o princip. A pokud ČSSD ztratí právo říct si, kdo za ni bude ve vládě, tak v ní nemá smysl být.

Názory v ČSSD na další setrvání ve vládě se různí podle toho, o jakou úroveň se jedná.

„Vedení ČSSD a poslanecký klub si uvědomují, že když odejdeme z vlády, nic moc se tím nezmění. Tady už posiluje racionální názor nějak to ještě zachránit, protože je nám jasné, že prezident nebude Staňka držet věčně,“ přibližuje jeden z vlivných členů strany.

„Hlasovat ale bude předsednictvo a tam by to skončilo jasným odchodem z vlády, ti lidé jsou naštvaní, berou to jako poslední kapku a do žádného kompromisu už se jim nechce. Podobně kritický názor převládá i u našich senátorů. Proto musí do pondělí předseda mít v ruce něco, jinak to skončí odchodem,“ doplňuje vlivný straník.