Šmarda: Hamáček by měl dostat demise ministrů a zkusit prohodit křesla

ČSSD rozhoduje, zda bude koaliční vláda s ANO pokračovat. Prezident Miloš Zeman už slíbil, že odvolá ke konci července ministra Antonína Staňka, vaše jmenování ministrem kultury ale nikoli. S čím půjdete na předsednictvo strany, budete pro to, aby sociální demokracie z vlády odešla?

Poslední týdny jsou poznamenány tím, že ostatní partneři přestávají respektovat sociální demokracii jako samostatnou stranu. To je něco, co nesmíme připustit. Za nás hovoří předseda a partnerům musí jeho slovo stačit. Já bych chtěl, aby usnesení předsednictva bylo v tomto duchu. Budu pro to, aby předsednictvo přijalo jednoznačné prohlášení o tom, že předseda má plný mandát buď to úplně ukončit nebo ještě něco vyjednat s panem prezidentem a s panem premiérem.

Takže oznámení, že předsednictvo podporuje vaši nominaci na post ministra kultury s tím, že když vás prezident nejmenuje ministrem, mají ministři za ČSSD podat demisi, může veřejnost čekat?

Jsem pro to, abychom vyzvali ministry, aby dali demisi k dispozici předsedovi strany, aby měl neomezený mandát k jednání. A podle průběhu jednání je použije, nebo ne. Prostě že předsednictvo vyzývá naše ministry, že jim ukládá, aby dali předsedovi k dispozici demise. Všem našim partnerům dáme najevo, že zpochybňování mandátu našeho předsedy ohledně toho, jestli může nebo nemůže jednat o ukončení vládního angažmá, je liché. Takto bych chtěl, aby to vyznělo. Už proto, že kdybyste takové otázky dával členům předsednictva ANO, vůbec by nechápali, na co se jich ptáte.

Když začal spor o vaše jmenování, řikal jste, že nelpíte na tom, abyste byl ministr kultury. Neuvažoval jste v posledních dnech, že se na to vy osobně úplně vykašlete?

Několikrát jsem to předsedovi nabídl jako variantu v průběhu těch už osmi týdnů, kdy to řešíme. I to je součástí toho, co jsem řekl, že chci, aby měl předseda co nejsilnější mandát. Vždy to odmítl a přesvědčil mě o tom, že nemá smysl, abych nadále dával tu funkci k dispozici, abych pořád dokola opakoval, že na tom nelpím. Je pravda, že jsem to možná zbytečně zdůrazňoval veřejně, protože já jsem to říkal našemu panu předsedovi, neříkal jsem to předsedovi ODS, TOP 09, ANO nebo SPOZ, ale předsedovi Hamáčkovi. Takže jestli někdo bude mět říci politickým partnerům, že měníme nominanta, tak to zase bude předseda Hamáček.

Místní rozvoj, školství i zdravotnictví by byly pro ČSSD přijatelné

Myslíte, že je možné, že by se sociální demokracie mohla pokusit vyjednat, že byste si s ANO prohodili křesla ve vládě a vy byste nakonec skončil jako ministr pro místní rozvoj namísto kultury?

Nebo někdo jako ministr školství nebo zdravotnictví.

Takže varianta prohození křesel je podle vás k vyjednávání.

Všechny varianty jsou k vyjednávání. Sociální demokracie má poměrně razantní priority v oblasti kultury. Ochrana veřejnoprávních médiích, navyšování platů pracovníků v regionální kultuře, památková. Potom má silné priority v oblasti ministerstva pro místní rozvoj jako dát do pořádku teď poměrně špatně připravenou novelu stavebního zákona, nebo v oblasti bydlení, která je jednou ze základních priorit ČSSD v oblasti bydlení a za posledních šest let se v této oblasti moc neudělalo. V oblasti ministerstva zdravotnictví je to nezvyšování spoluúčasti pacientů, udržení páteřní sítě zdravotní péče a udržení zdravotní péče na venkově. Dlouhodobě razíme i priority v oblasti školství. Udržení stávající struktury středního školství, rozvoj učňovských oborů, příprava na robotizaci.. Tohle všechno jsou priority, které má ČSSD a pan předseda Hamáček má možnost vyjednávat.

Čili kdyby předseda Hamáček vyjednal, že získá pro ČSSD ministerstvo školství, zdravotnictví nebo pro místní rozvoj, tak pro vás jako pro místopředsedu strany by to bylo přijatelná věc?

Jako pro místopředsedu je to pro mě přijatelná věc. Pro mě je především důležité, aby měl silnou pravomoc, kterou nikdo nemůže zpochybňovat. Aby z jednání předsednictva odešel jako člověk, který má povinnost i pravomoc velmi rychle vyjednat cokoli. Jedinou podmínku, kterou má, že si nesmí nechat zvenčí diktovat personálie pro ČSSD. Musí to skončit tak, že sociální demokracie je sebevědomá strana, která ať už ve vládě, nebo mimo ni samostatně rozhoduje o své politice.

Když někdo z vašich kolegů navrhne okamžité vypovězení koaliční smlouvy, tak to nepodpoříte?

Podpořím to, pokud bude Jan Hamáček ten, kdo to navrhne.

A on vám ještě neřekl, co navrhne?

Teď se snažíme formulovat usnesení tak, aby měl co nejlepší pozici.