Trapný politický seriál pokračuje, reaguje opozice na výměnu ministra

Výsledek páteční schůzky Zemana se Staňkem a předsedou ČSSD Janem Hamáčkem většinu politiků neuspokojil. „Nepovedený politický seriál ohledně výměny ministra kultury bohužel pokračuje, ani prezidentův příslib, že odvolá ministra Staňka nepřinesl rozuzlení krize. Místo normální práce vlády a řešení skutečných problémů ČR musíme dál sledovat toto absurdní divadlo,“ uvedl Fiala.

Slova o pokračujícím seriálu použil i Výborný, konkrétně o „trapném seriálu schůzek, (ne)ústupků a kompromisů.“ „Je to přímý přenos mocenských her a odnáší to politická kultura, řešení problémů občanů a naší země. Důsledek slabého premiéra,“ napsal předseda lidovců na Twitter.



„Příslib odvolání pana Staňka současnou vládní krizi rozhodně neřeší. Nejde jen o trapnou šarádu a hraní o čas kvůli blížící se finální zprávě Evropské komise?,“ ptá se předseda Pirátů Ivan Bartoš. Doplnil, že „toto divadlo také brzdí řešení skutečných problémů naší země, o kterých hovoří například letošní zpráva NKÚ.“

Za neukončenou považuje výměnu Staňka předseda Senátu Milan Štěch, sociální demokracii doporučil odchod z vlády. Podle Jana Chvojky z ČSSD je výsledek schůzky v Lánech uspokojivý jen částečně.

Naopak šéf TOP 09 Pospíšil věří, že se „trapná taškařice s výměnou ministra kultury chýlí ke konci.“ „Miloš Zeman si snad splní své ústavní povinnosti. Smutné ale je, že tak banální věc, jakou je výměna jednoho člena vlády, řeší politická reprezentace týdny, místo toho aby řešila reálné problémy země,“ poznamenal. Ke své reakci později připojil ještě dodatek.

„Ze lži byl Miloš Zeman usvědčen nezávislým soudem nejednou. Přísahal, že bude zachovávat Ústavu a přísahu porušuje. Prezident republiky je lhář a křivopřísežník, předseda vlády trestně stíhaný StBák. Věřím, že jejich nástupci vrátí svým úřadům důstojnost,“ okomentoval schůzku předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

Doufám, že se jen časem nestane něco, u čeho zpětně pochopíme, že to byla prezidentova "cena" za odvolání jeho oblíbence Staňka z vlády.

Zástupci KSČM a SPD se shodli, že hlavní je nyní situace uvnitř sociální demokracie, která bude na schůzi příští týden řešit setrvání ve vládě. „Míč je teď na jejich straně,“ řekl místopředseda komunistů Stanislav Grospič.

„Důvodem krize není Staněk nebo Šmarda, ale rozhádaná ČSSD. Dokud bude ve vládě, bude tu nestabilita,“ myslí si předseda SPD Tomio Okamura. Oběma stranám jde zejména o prosazení vlastního programu, čemuž chtějí uzpůsobit další rozhodnutí.