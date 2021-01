Okamura vede delegaci do Afghánistánu. Brojí přitom za stažení českých vojáků

„Cesta je podporou exportu českých firem do Afghánistánu. Nemá jiný cíl, nebude to žádný výlet. Budeme tam dva dny,“ řekl MF DNES Okamura.

Cesta delegace je v plánu na 19. až 21. února. Letět by se mělo vládním speciálem. „Sháněl jsem letenky komerční linkou, ale bohužel nesehnal. Je nás hodně,“ doplnil k tomu místopředseda Sněmovny s tím, že v delegaci by mělo být asi 20 lidí.

Mimo jiné se zúčastní pirátský poslanec Tomáš Vymazal, poslanec ANO Stanislav Berkovec a podnikatelé třeba ze zbrojního, strojírenského průmyslu nebo zemědělství. Zastoupeni by měli být i náměstci ministerstev průmyslu a obchodu nebo zahraničí. Cesta se připravuje ve spolupráci s afghánskou ambasádou.

„Připravuji to už téměř rok,“ řekl Okamura. „Je krize, ekonomika půjde dolů, tak se snažíme nalézt nové trhy pro naše firmy. Česká republika má v Afghánistánu pořád dobré jméno,“ řekl Okamura.

Ten očekává, že by se mohlo podařit dojednat až miliardové zakázky mimo jiné třeba na dopravní obslužnost Kábulu. „Plánovaná jsou reciproční setkání, možná se podaří dojednat i schůzku s prezidentem,“ upřesnil Okamura. V Afghánistánu chce projednávat i migraci. „Je třeba migraci do Evropy zastavit,“ řekl k tomu Okamura.

Svůj zájem plánuje v Afghánistánu prosazovat i Vymazal. „Já jsem se k cestě přidal, pouze abych využil příležitost řešit s tamní vládou protidrogovou politiku a vývoz léčiv z Afghánistánu do ČR,“ uvedl.



Předseda SPD patří mezi kritiky účasti českých vojáků na misi v Afghánistánu, chtěl by je všechny ze země stáhnout. „Teď ale mluvíme o exportu českých firem,“ hájil cestu Okamura. Platí, že i nadále zastává názor, že vojáci by se měli ze země stáhnout. „Stojí tři čtvrtě miliardy ročně a to by se mohlo ušetřit,“ dodal Okamura.

Dodal, že afghánská strana zná jeho názory na islám, problémy s tím ale nemá. „Celou dobu budeme v ‚zelené zóně‘, prakticky uzavření v budovách,“ řekl s odkazem na bezpečnostní situaci v zemi.

Kolik bude celá cesta stát, se ještě neví. „Náklady ještě přesně vyčísleny nejsou,“ řekl předseda sněmovny za ANO Radek Vondráček. Ten stojí v čele organizačního výboru, který cestu ve středu schválil. Jisté zatím není podle Okamury ani to, jak bude vyřešena epidemická stránka věci. „Předpokládám, že se necháme před cestou otestovat,“ řekl.

Na cestu upozornila poslankyně ODS Jana Černochová. „Bizarní! V době, kdy se všechny poslanecké cesty ruší kvůli pandemii koronaviru, plánuje místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura navštívit oficiálně Afghánistán,“ napsala ve čtvrtek na svůj Twitter.

Okamura předsedá meziparlamentní skupině ČR pro Afghánistán. Ta vznikla v roce 2020, za úkol má právě podporu obchodu mezi oběma zeměmi.