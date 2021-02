Okamura se musí omluvit. Soud potvrdil, že je lhář, reagoval Zdechovský

Místopředseda Sněmovny a předseda hnutí SPD Tomio Okamura se musí omluvit za výroky, které prohlásil na sociálních sítích v roce 2017. Jednalo se o nepravdivá tvrzení o europoslancích Zdechovském a Svobodovi, kteří podle něj hlasovali pro potrestání České republiky a hlasovali pro uvalení sankcí na ČR za nepřijímání migrantů.

V pátek o tom nepravomocně rozhodl soud. Okamura trvá na tom, že jeho výrok byl pravdivý, a odvolá se. Podle rozsudku má omluvu pronést na jednání Sněmovny a vyvěsit ji na svém facebookovém profilu.

„Bylo prokázáno, že toto tvrzení pravdivé nebylo. Žalovaný (Okamura) je osobou veřejně známou, je předsedou strany a řada lidí mu věří do posledního slova. Proto také tomu, co uvedl, veřejnost uvěřila,“ konstatovala soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Dagmar Stamidisová. Zároveň se ale podle ní neprokázalo, že Okamura pověst europoslanců poškodil úmyslně.

Žalobu na ochranu osobnosti podali Zdechovský se Svobodou v prosinci 2018. Jsou přesvědčeni o tom, že Okamura o nich lhal záměrně. Věří tomu, že ve svých opakovaných vyjádřeních spojil dvě různá hlasování v Evropském parlamentu z května 2017, přičemž žádné z nich se navíc netýkalo sankcí pro Česko.

„Celé tvrzení pana žalovaného je totální lež. Evropský parlament nemá žádnou pravomoc hlasovat o sankcích členského státu, to může udělat maximálně Soudní dvůr EU. Ani jedno z hlasování nebylo o sankcích proti ČR. A i kdyby Evropský parlament tu pravomoc měl a i kdyby ta usnesení byla o tom, co tvrdí žalovaný, tak my jsme hlasovali proti usnesením,“ zdůraznil Svoboda. Zdechovský dodal, že to, jak hlasovali, lze dohledat na stránkách europarlamentu.

Okamura v pátek tvrdil, že jeho výrok se týkal usnesení ohledně strategie pro Sýrii, které europoslanci za KDU-ČSL podpořili a které vyzvalo členské státy unie, aby umožnily nalézt ochranu pro uprchlíky i prostřednictvím programu jejich přesídlování a přijímání. „Když někdo hlasuje pro přijímání uprchlíků ze Sýrie, je to podle mě sankce pro Českou republiku. Z mého pohledu je to podraz, já si za tím stojím. Přijímání migrantů je proti bezpečnosti ČR,“ prohlásil.

„Mým cílem nikdy nebylo poškodit žalobce. V rámci veřejné debaty jsem pouze prezentoval svůj názor,“ doplnil.

Tři tisíce výhrůžek smrti

Zdechovský a Svoboda shodně uvedli, že Okamurovy výroky je zasáhly jak v profesním, tak i v osobním životě. „Já a moje rodina jsme obdrželi přes 3 tisíce výhrůžek smrtí, museli jsme dostat policejní ochranu. Opakovali nám, že jsme vlastizrádci, že nás oběsí, že patříme do plynu,“ popsal Zdechovský. Vzpomínal, že jeden muž na něj čekal před jeho domem, kde žily i dvě politikovy malé děti, a sdělil mu, že ho pověsí na lampě, až Okamura vyhraje volby.

„Právě jsme porazili Tomia Okamuru u soudu!...Spravedlnost zvítězila,“ uvedl na svém Twitteru europoslanec Tomáš Zdechovský. Zdechovský však nevěří, že se Okamura za lži omluví.

Tomáš Zdechovský @TomasZdechovsky Právě jsme porazili Tomia Okamuru u soudu! Musí se omluvit za lži, které zveřejnil v roce 2017, že čeští europoslanci hlasovali pro potrestání ČR za to, že země odmítá přistoupit na systém přerozdělování uprchlíků podle kvót. Spravedlnost zvítězila. Já však nevěřím, že se omluví! oblíbit odpovědět

„Byl jsem předsedou výboru pro právní záležitosti Evropského parlamentu. Neustále jsme museli vysvětlovat veřejnosti, že výrok žalovaného je lež. Jsem vysokoškolský pedagog. Pokud mám věrohodně přednášet evropské právo a být nějakou autoritou, tak mě tvrzení, že jsem vlastizrádce, taky poškodilo,“ řekl Svoboda.

„Já sám osobně dostávám stovky výhružných zpráv na sociální sítě. Nicméně jako osoba veřejná musím snést větší míru kritiky a nikdy by mě nenapadlo, abych se kvůli tomu obrátil na soud. Považuji to za součást politické práce,“ reagoval Okamura.