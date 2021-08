Politici jsou zajedno. Vládu Tálibánu Česko v žádném případě neuzná

„O tom nelze ani uvažovat. Tedy v žádném případě,“ uvedl Ovčáček na dotaz, zda by Česko mělo uznat novou afghánskou vládu vytvořenou hnutím Tálibán.

Obdobně to vidí i zástupci parlamentních stran. „Jednoznačně ne. Tálibán je teroristická organizace, nevidím jediný důvod, proč by Česká republika měla uznat jeho vládu. Naopak musíme být dobře připraveni na to, co jeho vláda způsobí, abychom nebyli překvapeni,“ míní předseda ODS Petr Fiala.

„K uznání vlády Tálibánu není jediný důvod,“ souhlasí předseda SPD Tomio Okamura.

Šéf Starostů a nezávislých Vít Rakušan pak zdůraznil, že považuje za důležité řešit problém na úrovni Evropské unie a postupovat jednotně se spojenci z NATO. „Česká republika dlouhodobě spolupracovala s afghánskou vládou vzešlou z voleb. Tálibán odmítá jakýkoliv kompromis, odmítá vytvoření společné přechodné vlády a plánuje vládu složenou jen ze zástupců Tálibánu. Taková vláda bude postrádat jakoukoliv legitimitu a neměla by být uznána,“ napsal.



Šéf české diplomacie Jakub Kulhánek na dotaz do vydání článku nereagoval. Na svém twitteru dříve ale uvedl, že „je potřeba realistický přístup k regionu“. Na dotaz neodpověděl ani premiér Andrej Babiš.

Jak to vidí ve světě

Mluvčí Tálibánu Zabíhulláh Mudžáhid v úterý uvedl, že Tálibán si mírové vztahy s ostatními zeměmi přeje. „Nechceme žádné vnitřní ani vnější nepřátele,“ prohlásil na tiskové konferenci. „Chceme mít velmi dobré vztahy se všemi, abychom mohli obnovit ekonomiku a zajistit prosperitu, abychom se dostali z této krize,“ dodal.

I ostatní země se ale k možnosti uznat vládu Tálibánu staví zdrženlivě. Spojení státy americké například uvedly, že aktivně komunikují s Tálibánem a snaží se zajistit bezpečný odlet Američanů a jejich afghánských spojenců. Vládu, která by přišla k moci za užití síly, by ale země neuznala.

„Byli bychom schopni pracovat s vládou, která respektuje základní lidská práva svých občanů, včetně základních práv poloviny populace, afghánských dívek a žen. Nebudeme podporovat vládu, která takto nečiní,“ řekl v pondělí Ned Price, mluvčí amerického ministerstva zahraničí.

Evropská unie pak uvedla, že se bude muset tamní budoucí vládou jednat, aby mohla poskytnout pomoc afghánským občanům. „Ale veškerá spolupráce bude záležet na tom, jestli bude nová afghánská vláda respektovat základní lidská práva,“ řekl šéf unijní diplomacie Josep Borrell. „Neřekl jsem, že vládu Tálibánu uznáme. Jen jsem řekl, že s nimi budeme muset komunikovat, i proto, abychom se pokusili ochránit ženy a dívky,“ doplnil.

Nijak se zatím nevyjádřilo Spojené království. Šéf NATO Jens Stoltenberg zase uvedl, že pomoc zemi, kterou organizace pozastavila, by mohla pokračovat, pokud bude vytvořen nějaký typ „inkluzivní vlády“. Jednoznačně se vyjádřil kanadský premiér Justin Trudeau: země uznání Tálibánu jako legitimní vlády neplánuje, jde o teroristickou organizaci.

Trochu jinak se pak na věc dívají země geograficky blízké Afghánistánu. Pákistánský ministr pro informace a vysílání Fawad Chaudhry v úterý uvedl, že země je v kontaktu s ostatními zeměmi a o tom, jestli vládu uznají, rozhodne Pákistán na základě konsensu celého regionu. Vstřícnější přístup by ostatně mohlo zaujmout i Rusko či třeba Čína.