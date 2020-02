Letěli se léčit, našli smrt na Sněžce. Havárie junkersu stále budí dohady

Konec války je na spadnutí. Rudá armáda v únoru 1945 obkličuje Vratislav. Němci se rychle snaží evakuovat zraněné vojáky do ještě nedobytých lazaretů. V noci na 23. února přistává na tamním letišti německý dopravní letoun Junkers Ju 52, který má zraněné vojáky dopravit do Německa. Přesný cíl letu je dnes už neznámý, dá se ale předpokládat, že vojáci směřovali do Drážďan.

Letoun nesoucí na trupu označení 7759 nezvládá na namrzlé letištní ploše přistání a havaruje. Stroj zachvacuje požár. Jen s velkým štěstím čtyřčlenná posádka vyváznebez škrábnutí. Všichni včetně pilota prvního letadla Otty Kloppmannema poté přesedají do druhého Junkersu Ju-52/3m G4E, ve kterém sedí dalších 24 vojáků. Letadlo míří na české území.



Kdyby věděli, co je čeká v Krkonoších, určitě by do něj nenasedli. Pilot Emil Hannemann s posádkou zraněných vojáků letoun směroval do jednoho z českých lazaretů.

„Pravděpodobně chtěli přistát v Mladé Boleslavi nebo v Hradci Králové, přesně se to neví,“ vypráví Pavel Klimeš z krkonošského infocentra Veselý výlet, který leteckou nehodu zmapoval.

Kolem letounu létaly kulky z kulometů, do toho přišla sněhová bouře. Když se letadlo blížilo k úpatí Sněžky, i se zkušeným pilotem začalo ztrácet výšku a směr. V jednom okamžiku se stroj ocitá na úrovni úbočí okolních hor. Pak se jen ozve ohlušující rána.

„Meteorologická stanice na Sněžce ten den naměřila rychlost větru 110 kilometrů za hodinu. Podle vyprávění tehdy na Sněžce nocoval horský nosič Robert Hofer, který špatné počasí potvrdil,“ uvedl Klimeš.



Hofer slyšel okolo čtvrté hodiny ráno silný hluk motorů, který náhle ustal. Německý letoun narazil do úbočí Obřího hřebene jen těsně pod traverzem Sněžky.



„Podle rozbitého prostředního motoru náraz směřoval čelně do svahu. Už nikdy asi nezjistíme, co se ve vzduchu skutečně stalo,“ říká krajinný ekolog Klimeš. Z trosek hořícího letadla se dostalo šest vojáků, z pilotů nepřežil nikdo.

Zranění oblečení jen v nemocničním pyžamu se ocitli ve sněhové vánici na jednom z nejodlehlejších míst v Krkonoších. Ve tmě a třeskuté zimě se plahočili sněhem, jen náhodou našli tyčové značení na traverzu, podél kterého si prošlápli čtyřkilometrovou cestu k Růžové hoře a Růžohorkám. „Zbědovaní tam dorazili okolo půl osmé ráno. Jeden z nich, asi Siegfried Szewezyk, hned zemřel,“ podotkl Klimeš.

Právě ve chvíli, kdy vysílení vojáci našli osídlený dům, se o havárii dozvěděli i lidé na Sněžce s nosičem Hoferem. Několik dobrovolníků se s ním vydalo ztroskotané letadlo hledat.

„I když byl Hofer místní znalec, nemohli vrak ve vánici dlouho najít,“ říká Klimeš. Když kousky letadla a raněné i mrtvé vojáky našli, bylo už kolem poledne. „Ještě ten den vyrazili z Malé Úpy chlapi s rohačkami, aby každý naložil jednoho mrtvého vojáka a svezl ho na místní hřbitov,“ pokračuje Klimeš.

Těla byla všude, vojáci zmrzli v různých polohách, což komplikovalo převoz. Pohřbili je ve dvou řadách na maloúpském hřbitově. Byl sem převezen i voják, který zemřel na Růžohorkách. O několik přeživších se postarali místní, ošatili je a dali jim najíst.

Po odsunu německého obyvatelstva i kvůli politickým poměrům se o pohřbených vojácích wehrmachtu v dalších desetiletích moc nemluvilo. Teprve začátkem 21. století se o ostatky, podobně jako v případě mnoha jiných německých vojáků, postaral Lidový spolek pečující o německé válečné hroby. V červnu 2002 byly ostatky všech 23 mužů exhumovány a poté uloženy na německém vojenském hřbitově v Brně.

Plech na bubnové pračky

Dosud není jasné, kolik vojáků při havárii zahynulo. „Přestože se v maloúpské matrice zachoval tužkou psaný seznam se jmény pochovaných vojáků, stvrzený razítkem farnosti, není to úplně jasné,“ říká Klimeš. Pamětníci míní, že jich bylo 24, ale v seznamu je jmen jen třiadvacet.

„Chybí tu jméno radisty a navigátora Ericha Königa, který je uveden v protokolu Luftwaffe jako jedna z obětí,“ poukazuje Klimeš na nesrovnalosti. Některá jména byla totiž zapsána nepřesně, což zkomplikovalo pozdější pátrání a zprávy pro pozůstalé.

Ztroskotané letadlo zůstalo na úbočí Sněžky 53 let a sedm měsíců. „Neznáme žádnou fotografii trosek těsně po havárii. Pouze víme, že byly rozházené na větší ploše. Jen kus trupu držel dlouho pohromadě,“ říká Klimeš.



Na místo vyráželi zvědavci, místní i turisté a letadlo rozebrali do poslední součástky. „Odnášeli si opravdu zajímavé kusy. Nejdříve zmizely všechny přístroje jako budíky a sedačky nebo vlnitý plech z trupu, který se dokonce používal na výrobu ručních bubnových praček,“ uvádí dále Klimeš.

Veliké kolo s pneumatikou leželo v Jelením potoce do roku 1955. V tu dobu se začalo uvažovat o vyzvednutí zbývajících trosek z těžko přístupného terénu. Až v 90. letech minulého století se o poměrně zachovalý junkers začali vážně zajímat fanoušci letecké historie. Skupina ze Severočeského leteckého archivu v Mostě chystala vyzvednutí trosek a jednala o jejich umístění v kbelském leteckém muzeu.

„Mluvili a psali o tom historici i sběratelé, ale nakonec jednal starosta Malé Úpy Jiří Škoda s přáteli. Letadlo leželo v první, tedy nejcennější zóně národního parku a turisté si sem čím dál častěji chodili prohlížet trosky. Proto měla velký zájem o vyzvednutí i správa parku,“ podotýká Klimeš. Starosta s přáteli posbíral zbývající kusy i malé kousky do transportních sítí.

23. září 1998 přilétl dopravní vrtulník, který tři motory BMW a část trupu junkersu vynesl k jejich poslednímu letu nad Lví důl. O dvacet minut později odnesl i druhý náklad s drobnými zbytky.

„Akce přinesla i malé překvapení. Starosta našel na zadní části letadla číslo trupu 8620, přestože v protokolu o nehodě je uvedeno číslo 6820. Přehození čísel můžeme přičíst na vrub zmatkům na konci války,“ domnívá se Klimeš.

Zbytky letadla jsou nyní uloženy v informačním centru v Malé Úpě, kde jsou k vidění i nejzachovalejší ze tří motorů či část křidélka. Je zde i malá vitrína s modelem stroje.

Několik částí junkersu je vystaveno před maloúpským hřbitovem u kostela svatého Petra a Pavla, kromě dílů motorů třeba zadní část trupu. Památky na zřícené německé letadlo má řada lidí – ať už místních, nebo turistů – stále doma a občas se některý z nich rozhodne je odevzdat do expozice.