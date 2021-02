Ministryně Maláčová navrhla, aby poslanci jednali distanční formou

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Představa ministryně vláda rozpustit parlament mi přijde úplně neuvěřitelná,“ reagoval na její nápad poslanec opoziční ODS Marek Benda.



„Je důležité, aby poslanci byli zde a aby je občané viděli v parlamentu,“ vidí to odlišně i stranický kolega ministryně Roman Onderka.

„Pokud bychom měli jednat elektronicky nebo na dálku, nutná by byla změna jednacího řádu,“ uvedl šéf poslanců KSČM Pavel Kováčik. Byl by rád, kdyby Sněmovna minimálně nadále jednala v polovičním formátu.



Šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka navrhl, aby poslanci zákon vrátili k projednání do výborů. Kurzarbeit představuje zkrácenou práci, kdy podnik platí lidem za odpracované hodiny a stát jim poskytuje část výdělku za neodpracovaný čas.



Ve hře jsou zatím dva odlišné návrhy. Jeden vznikl na ministerstvu práce a sociálních věcí a podporuje ho ministryně Maláčová a její ČSSD, druhý podala Jana Pastuchová z ANO spolu s Hanou Aulickou Jírovcovou z KSČM.



Spor o zákon k Dukovanům bez výsledku

Před tím se Sněmovna od rána znovu přela o zákon o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice, který se týká výkupní ceny elektřiny z chystaného nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany.

K žádnému závěru nedospěla. Opozici se podařilo zabránit hlasování o zákonu. Poté, co Roman Kubíček z ANO prosadil omezení doby pro vystoupení poslance na dvakrát pět minut, šéf poslanců TOP 09 Vlastimil Válek si vzal pauzu na poradu klubu do 12 hodin, tedy až do začátku schůze k pravidlům kurzarbeitu.

Opozice prosazuje, aby se do zákona dostalo, že stát nebude smět do tendru pustit firmy z Ruska a Číny. O tom, že by se tendru neměly účastnit firmy ze zemí, které jsou rizikové, mluvila ve svém projevu poslankyně TOP 09 Helena Langšádlová. „Ze 17 definovaných hrozeb z dokument ůschválených vládou, je ošetřeno pět. To je totální selhání. Bezpečnostní zájmy tedy nejsou zapracovány dostatečně,” řekla. Výhrady by se přitom podle ní měly řešit hned, ne před nimi strkat hlavu do písku.