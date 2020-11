Spor o Dukovany. Piráti chtějí Zemanovu muži Nejedlému vzít diplomatický pas

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Poradce prezidenta Martin Nejedlý se podle zjištění Respektu chystá na konci týdne do Ruska. Aby do země i přes koronavirovou uzávěru mohl, zajišťuje ruská vicepremiérka



Vláda by také podle poslankyně. za TOP 09 Heleny Langšádlové měla říci, zda bude pokračovat v tendru na Dukovany. „Musí jasně říci, zda bude oslovovat Rusko a Čínu,“ uvedla Langšádlová. Podobně to vidí další demokratické opoziční strany. Poslanci budou ve čtvrtek na mimořádné schůzi jednat o vládní, návrhu zákona o opatřeních k přechodu Česka k nízkouhlíkové energetice.



„Předložil jsem dva pozměňovací návrhy, které by jasně zaručily, že by Dukovany nebyly budovány na ruských a čínských technologiích,“ řekl poslanec Pirátů Jan Lipavský.



„Poslanci mají do zákona vložit jasné bezpečnostní záruky, kdo bude dodavatelem energie,“ řekl šéf lidovců Marian Jurečka.



Babiš: Tendr na stavbu bloku v Temelíně není připraven

Podle premiéra Andreje Babiše ale tendr na stavbu plánovaného nového bloku v Jaderné elektrárně Dukovany není ještě připraven, stále se jedná Evropskou komisí. „Chceme předložit tu situaci na schválení stálému výboru pro jadernou energetiku. Probrat to s ostatními stranami, aby se na tom všichni shodli. Proto si myslím, že je to v té situaci, kde není co rozhodovat,“ řekl v pondělí po jednání vlády Babiš.

Nízkouhlíkový zákon poslanci projednávali ve druhém čtení už minulý týden. Strany demokratické opozice chtějí, aby stát nesměl využít nabídky firem z Ruska a Číny kvůli bezpečnostnímu riziku.



Vicepremiér Karel Havlíček při předchozím projednávání návrhu zdůraznil, že zákon o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice nijak neřeší bezpečnostní otázky.

„Nepředpokládali jsme, že po tolika letech debat o dostavbě Dukovan se najde skupina, která toto bude obstruovat,“ řekl před mimořádnou schůzí Sněmovny poslanec KSČM Leo Luzar. „Jakékoli zdržení nahrává těm, kteří odmítají jadernou energii,“ tvrdí Luzar. Právě na popud komunistů se mimořádná schůze uskuteční.