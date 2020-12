Petříček chce, ať vláda uplatní bezpečnostní pojistku pro nový jaderný blok

9:29 , aktualizováno 10:06

Ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD chce, aby vláda uplatnila bezpečnostní výjimku vůči firmám z některých zemí již na začátku tendru na stavbu bloku jaderné elektrárny v Dukovanech. Řekl při snídani s novináři, že by to považoval za nejčistší řešení. Bezpečnostní pojistka by hned na začátku tendru zřejmě vyřadila zájemce z Ruska a Číny.