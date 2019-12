Jaký je svět kolem tetování? V Rozstřelu promluví přední český tatér

Tetování je v dnešní době trendem. Když půjdete v létě městem, potkáte na ulici s tetováním na ruce, noze, krku či dokonce obličeji každého pátého míjejícího, oblíbené jsou dnes tzv. „kérky“ pak zvláště u mladých. Zrovna ti ale primárně nejsou Poláčkovo cílovou skupinou.

„Netetuju mladé lidi, protože věci, které se jim líbí, se postupem času mění. Jejich názory nejsou stálý. Jsem schopný jim udělat malý tetování na místo, který se dá schovat nebo se dá odstranit laserem,“ svěřil se v rozhovoru pro seriál Pod kůží platformy Redbull.com.



Lukáš Poláček se narodil v Praze. Vystudoval střední školu zaměřenou na umění a reklamu a zhruba 10 let pracoval jako grafik, designer a freelance designer na volné noze v reklamě. Má za sebou práci pro developery a obchodní centra od corporate identity po klasické reklamní kampaně. Před více než šesti lety založil tetovací studio Inkoust, které je momentálně nejznámějším studiem v Praze.

„Tetování není kultura, je to řemeslo a nějaký výtvarný ztvárnění. Dle mého názoru to je poslední svobodná vůle člověka. Ostatní svobody máme dost omezený, lidi nám sem chodí z mnoha důvodů. Chtějí vypadat zajímavě nebo si zaznamenávají důležitý informace, data a prožitky. Jsou to lidi, kteří sbírají tetování, je to všehochuť. Společný spojovatel našich zákazníků ale neexistuje,“ řekl v rozhovoru.



