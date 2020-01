O nárůstu radikálního islámu v Evropě promluví v Rozstřelu bloger Kechlibar

Vystudovaný matematik píše rovněž knihy. Ve své poslední nazvané Krvavé levandule se v několika povídkách zaměřuje na oblast idylické jižní Francie, která je zmítaná novými etnickými a náboženskými problémy. Děj jednotlivých povídek se odehrává v blízké budoucnosti, kde se tyto jevy vymkly kontrole.

S moderátorem pořadu Vladimírem Vokálem si Kechlibar bude povídat o tom, co ho vlastně na tématech, kterým se věnuje, tak fascinuje. Zaměří se na to, co ho přivedlo k mapování přistěhovaleckého tématu a muslimských komunit, jak velký problém je podle něj islámský fundamentalismus, kterých zemí západní Evropy se tyto problémy týkají a zda se nás to v Česku nějak týká.

Kechlibar by mohl povědět, kde on osobně hledá podklady a informace pro svou práci, jestli má osobní potřebu varovat, stejně jako jestli má pocit, že dnešní lidstvo umí taková varování vyslyšet.

Marian Kechlibar se narodil v Ostravě. Vystudoval obor komutativní algebra s přesahem do kryptografie na matematicko-fyzikální fakultě Karlovy univerzity.

Na svém blogu Kechlibar.net píše, že se „celý život zajímá o dějiny, politiku a společenské dění a nedá mu, aby se k nim nevyjadřoval“.