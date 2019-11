Od ministranta k džihádu. Pomáhal pobodané ženě, pak vyráběl bombu

Je půl šesté večer a před večerku v malé slovenské vesnici Šarišské Michaľany u Prešova se na chodník vypotácí dvaapadesátiletá prodavačka Anna Vozňáková. Sípe, chrčí a masivně krvácí. Skácí se k zemi a kolem jejího těla se okamžitě rozlije obrovská louže krve.



Opodál se poflakují dva kluci. Na nic nečekají. Jeden běží pro pomoc a zavolat sanitku a ten druhý – zdejší patnáctiletý ministrant Dominik Kobulnický – utíká k ženě, mluví na ni a snaží se zastavit krvácení z hlubokých ran, které ji zasadil do srdce vrah, zastavit.



Přijíždí sanitka, pobodanou ženu, kterou několikrát vrah probodl nožem se sedmnácticentimetrovou čepelí tak razantně, že ji zlomil šest žeber, odváží do nemocnice. Kluci jsou za hrdiny, i když Anna Vozňáková i přes veškerou péči v nemocnici zemře a policie následně za osm dnů dopadne dvacetiletého Roma z nedaleké osady Stanislava Duždu, který za vraždu kvůli flašce vodky dostane osmnáct let vězení.

A teď střih. Prosinec 2017 a policejní komando právě vyrazilo dveře do bytu v pátém patře z dvanácti domu v pražských Stodůlkách, kde žije několik Uzbeků a tehdy čtyřiadvacetiletý Dominik Kobulnický. Policie jde na jisto: prochází chodbou, přes kuchyni do zadního pokoje, který patří právě slovenskému mladíkovi.

V místnosti plné arabských plakátů a islámských hesel hledají policisté jediné: suroviny a součástky na výrobu bomby. Stačí jim se sehnout pod postel. Čtyři kilogramy pyrotechnických směsí, kuchyňské časovače, tlakový hrnec. Počítač s návody, jak sestrojit bombu, bakalářskou prací o tom, jak zábavnou pyrotechniku využít k výrobě smrtící výbušniny, vlastními videi, jak se prochází po pražských stanicích metra a vykřikuje něco o nemuslimech.

Dnes sedí Dominik Kobulnický, mladík, který konvertoval k islámu, ve vazbě. Visí nad ním trest šest a půl roku vězení. Je prvním džihádistou, který v Česku plánoval spáchat teroristický útok.

„Nejsem vrah ani sebevrah, a to obvinění mě hluboce uráží. Nedokázal bych nikoho zabít,“ tvrdil Kobulnický, který přijal islámské jméno Abdul Rahman – v překladu Služebník Milosrdného – před soudem, který mu neuvěřil. Mimo jiné proto, že experti zkusili chemikálie odpálit. Vytvořili čtyři metry širokou ohnivou kouli a zároveň při jiném pokusu směs vybouchla. Kdyby do hrnce přidal šrouby, matky a jiné kovové součástky, dolétly by téměř 180 metrů daleko.

V mládí byl ministrantem

Jaká byla cesta mladého ministranta z chudé východoslovenské vesnice vzdálené sto kilometrů vzdušnou čarou od ukrajinského Užhorodu do Čech a k islámu?

Kobulnický vyrůstal v bytovce v rodině se třemi bratry v pobožné rodině, která pravidelně chodila do kostela a všichni chlapci byli ministranty. Po základní škole vystudoval průmyslovou školu, kde měl jediný incident – při rvačce s kamarádem mu vyrazil zub a rodina tak musela zaplatit odškodné dva tisíce eur. Částka, kterou si museli půjčit.

Dominik po škole různě brigádničil. O pořádnou a dobře placenou práci ale nemohl na chudém východním Slovensku zavadit. A proto se rozhodl, že půjde do Čech za otcem, který pracoval v Pardubicích už od roku 2005. Nastoupil v roce 2013 do pardubické firmy vyrábějící součástky pro elektrotechniku a už tehdy „sjížděl“ na internetu různá videa o islámu. Z jeho pokoje denně zněly arabské náboženské písně. A stále častěji si pouštěl videa Islámského státu. Fascinovaly jej, obdivoval jejich zbraně, boj.

Právě tehdy se rozhodl, že by mohl zabíjet, že by v Prešově na autobusovém nádraží nechal explodovat tlakový hrnec plný kovových matek a šroubů. Koupil dokonce i samotný hrnec a chystal, že čin spáchá.

Vražedných myšlenek měl tehdy víc – policie třeba v jeho mobilu, který mu zabavila při domovní prohlídce – objevila fotografie mrtvé kočky. Zvíře chytil na ulici a zabil. Odřízl mu hlavu a tu položil na mrtvé tělo. „Měl jsem hodně špatné myšlení, vražedné. Byl jsem takový do sebe uzavřený a prostě jsem chtěl udělat něco jako velkého, jako Islámský stát,“ vysvětlil tehdy kriminalistům, proč plánoval útok v Prešově.

Imám ho považoval za agenta BIS

Od roku 2015 začal navštěvovat mešity. Nejprve v Hradci Králové, kam to měl z Pardubic třicet kilometrů, později v Praze, kde se seznámil s kontroverzním kazatelem a bývalým imámem pražské mešity Sámerem Shehadehem, který je dnes stejně jako Kobulnický ve vazbě. Pro změnu za podporu terorismu a teroristických organizací. „Z každého Evropana, který konvertuje k islámu, mám strach. Nemám z toho dobrý pocit a když konvertuje k islámu Čech, tak vím, že buď je to policajt nebo špion,“ myslí si předseda královéhradecké muslimské obce Ismail Hamad.

Zdejší muslimové se Kobulnického, který do mešity začal chodit oblečený v polovojenských maskáčích, zbavili malou léčkou. Přišel za nimi s tím, aby jej naučili číst Korán. Vysvětlili mu, že ten správný výklad dostane v mešitách v Praze. A Kobulnický uvěřil a zamířil za Shehadehem, mužem, kterého do té doby znal je z jeho videokázání na internetu.

Shehadeh se od Kobulnického dnes distancuje. Tvrdí, že si myslel, že je agent, který má v mešitě najít důkazy proti němu, že šíří radikální islám a radikalizuje muslimy. „Vyhýbal jsem se mu, jak jsem mohl. Byl jsem na sto procent přesvědčený, že je nasazen od BIS (Bezpečnostní informační služby),“ komentoval Shehadeh.

Rodina příliš pochopení pro Dominikovu víru neměla. O to méně, když v říjnu 2016 zemřel jeho mladší bratr, teprve jednadvacetiletý Samuel, a Dominik přijel zpět na Slovensko do Sarišských Michalan na pohřeb.

Do kostela, kde se za jeho duši sloužila bohoslužba, ale nešel a postával sám venku. Prý proto, že mu právě Shehadeh řekl, že zúčastnit se křesťanského obřadu nemůže. Rodinu to nahněvalo a nemohla pochopit, proč syn přijal islám. A to velmi hluboce. Když jim pak v závěru řekl, že kdyby jej kontaktoval někdo z Islámského státu, odjel by za něj bojovat do Sýrie, matka se rozplakala.

Útok plánoval nejspíše McDonald’s

V té době už náboženského fanatika Dominika Kobulnického sledovala slovenská tajná služba SIS. „V rámci zpravodajské činnosti vykonávané v úseku boje proti terorismu a šíření extremismu, včetně extremismu projevujícímu se násilným způsobem, SIS identifikovala rizikové chování zadržené osoby a její náboženskou radikalizaci a získané informace aktivně sdílela i v rámci mezinárodní zpravodajské spolupráce,“ uvedla SIS po zadržení Kobulnického na dotaz českých policistů o Slovákově minulosti.

Kde chtěl Kobulnický zaútočit, není dosud přesně jasné. Jednou z verzí policistů podle vyšetřovacího spisu bylo to, že útok by mohl provést ve fastfoodu McDonald’s, kde tehdy pracoval. V mobilním telefonu měl detailní snímky zázemí provozovny, tyto fotografie jsou součástí spisu.

Podle posudku psychiatra Petra Weisse, který Kobulnického ve vazbě vyšetřoval, netrpí Slovák žádnou duševní poruchou. „Je radikálně orientovaný na islám a toto náboženství pro sebe považuje za velmi významné. Má slabost pro některé radikální islámské aktivity,“ dokreslil jeho osobnost sexuolog Jaroslav Zvěřina.

Policisté si přitom právě od Zvěřiny nechali zpracovat i sexuální posudek na orientaci Kobulnického. Podle znalců je homosexuál, sám mladý Slovák však sebe označil za bisexuála. Sexuolog Zvěřina si myslí, že svou orientaci ale v sobě uměle potlačuje. „Homosexualita pro jeho víru je něco opravdu špatného, proto jej mohla v jeho postoji jenom posilovat,“ míní Zvěřina, třebaže ze spisu vyplývá, že Kobulnický se snažil si najít manželku a chtěl „založit spokojenou rodinu“.

Hasiči ukázali výbuch látek z bytu Dominika Kobulnického: