Ať firmy platí zdravotní péči, mají peníze i technologie, říká šéf kliniky

Během pandemie Šubrtova klinika zapracovala na elektronickém zdravotnictví a online komunikaci. Do informačních a komunikačních technologií investovali dvacet milionů korun a chtějí tento segment rozvíjet dál – mimo jiné se chystají svoje know-how nabídnout dalším firmám a lékařům. | foto: Health Plus

Má rád technologické novinky. Opravdu rád. Za to, aby si mohl hrát a vyzkoušet inovace, jako jsou chytré prsteny či aplikace, prý dal ze svého miliony korun. Budoucnost českého lékařství ale lékař a zakladatel soukromé polikliniky Health Plus Oldřich Šubrt vidí spíše v lepší práci s daty. Péči o pacienty by částečně nechal na firmách. „Ty jediné ještě mají peníze,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz.