Léky hned vedle tabáku? Je čas změnit regulaci reklamy, říkají odborníci

Informace o léčivech na předpis jsou u nás dostupné výhradně zdravotnickým odborníkům. Pacientské či farmaceutické organizace poukazují na to, že je potřeba zákon o regulaci reklamy novelizovat. Léky na předpis jsou nyní v oblasti reklamy na stejné úrovni jako hazard či tabák, informace o nich si veřejnost oficiální cestou nesežene.

To by stát podle expertů měl změnit, především dlouhodobě nemocní mají podle pacientských či farmaceutických organizací právo na jednodušší cestu k informacím. Pravidla o lécích pozbyla smysl například během covidu, kdy o lécích jako Ivermektin informovala média či influenceři na sociálních sítích a lékaři v nemocnicích byli zahlceni lidmi, kteří po nich „populární“ lék vyžadovali.

V období pandemie se objevovaly i různé nelegální nabídky léčivých přípravků, které provázela reklama, konkrétně se podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) jednalo o léčivé přípravky. „V tomto období se jednalo o rozšířenou činnost, na kterou se SÚKL zaměřil a za přestupky spojené s reklamou a nelegálním zacházením s nimi udělil pokuty za celkem téměř 1,5 milionu korun,“ informuje mluvčí SÚKL Klára Brunclíková.

Zákon by měl podle farmaceutů více odpovídat současnosti. „V situaci, kdy si veškeré informace o léčivech mohou pacienti dohledat na zahraničních webových stránkách, nedává smysl, aby přetrvával evropský konzervativní, paternalistický přístup, který informovanost pacientů limituje,“ říká David Kolář, ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP).

Patrik Kastner, předseda Etické komise AIFP, doplňuje, že farmaceutický průmysl je v oblasti reklamy nyní ve stejné kategorii hned vedle tabáku, alkoholu, hazardních her a zbraní.

Hledáte si informace o lécích na internetu? Ano 78 %(14 hlasů) Ne 22 %(4 hlasů)

„Například podle platného znění zákona je povinen obchodní zástupce při každé návštěvě odborníka předat Souhrn informací o přípravku ve fyzické podobě. To už v dnešní době dostupných informací na internetu považujeme za značně zastaralou praxi, nehledě na stovky vytištěných stránek z ekologického pohledu. To není samozřejmě principiální problém, je to jen příklad, kde by byla revize zákona přínosem,“ říká Kastner v rozhovoru pro Medical Tribune.

Chroničtí pacienti mají často smůlu

Informace o lécích mohou lidem poskytovat také pacientské organizace, samozřejmě ve spolupráci s lékaři. Vynahrazují tak čas, který by museli doktoři strávit vysvětlování pacientům, které léky jsou pro ně vhodné.

„Pokud se na nás obrátí sto pacientů jednotlivě, informace jim poskytnout můžeme, pokud to personálně zvládneme. Stejnému počtu pacientů již naráz tytéž informace poskytnout nesmíme. Žádnou logiku v tom nevidím,“ míní Jiřina Landová, předsedkyně výkonné rady pacientské organizace Unie Roska.

Problém Landová přibližuje na příkladu pacientů s roztroušenou sklerózou. Ti se bez důkladného „googlení“ na zahraničních webech nedozví, jaké zdravotnické prostředky či klinické studie, do kterých by se mohli zapojit, jsou momentálně dostupné.

Česká regulace ovšem vychází z té evropské. Pro všechny státy by měla být v základu stejná, byť v některých částech se liší s ohledem na odlišnost zdravotnických systémů. Pacientské a farmaceutické organizace se shodují v tom, že by si zdejší systém zasloužil větší liberalizaci.

„Správnou cestou je adekvátní míra regulace, která umožní, že lékaři a pacienti budou moci informace o nejnovějších možnostech léčby získávat z relevantních a ověřitelných zdrojů,“ navrhuje Kolář.

Ministerstvo (ne)plánuje revizi

Dohled nad dostupností léků v Česku zajišťuje SÚKL. Ten navrhuje úpravu zákona o regulaci reklamy tak, aby byly z regulace vyňaty pacientské programy organizované za účelem zvýšení spolupráce pacientů při léčbě, kterou jim předepíše odborník.

„Takový postup nemá reklamní charakter, protože zmíněné programy nemohou ovlivnit předepisování, dodávání, prodej, výdej nebo spotřebu léčivých přípravků,“ sděluje mluvčí SÚKL Brunclíková.

Pro platný zákon o regulaci reklamy nyní podle informací iDNES.cz připravuje revizi ministerstvo průmyslu a obchodu. Podle mluvčího ministerstva zdravotnictví (MZ) Ondřeje Jakoba je důležité především to, jak musí být reklama na léčivé přípravky, zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky formulována, a co nesmí obsahovat.

Jakob zdůrazňuje, že se jedná pouze o reklamu na léky na předpis či na zdravotnické prostředky, které používají lékaři. MZ potřebu změny v regulaci vnímá, především kvůli problémům, se kterými se mohou setkávat takzvaní „chroničtí pacienti“ neboli ti, kteří musí s nemocemi typu roztroušená skleróza bojovat dlouhou dobu. Změna ale nemá nastat v českém zákonu, musí být celoevropská.

„Nemáme za to, že je potřeba měnit český zákon o regulaci reklamy, ale že si máme spíše vysvětlovat ustanovení zákona tak, aby pacienti mohli dostat relevantní informace, které však nejsou informacemi, které by je pobízely k nějaké nerozumné spotřebě léčivých přípravků,“ říká pro iDNES.cz Radek Policar, vrchní ředitel pro legislativu a právo ministerstva zdravotnictví.

Podle Policara bude taková změna v evropské legislativě možná nejdříve za dva roky, její včlenění do jednotlivých zákonů v zemích EU se může projevit do čtyř let. Český zákon ohledně regulace reklamy na léky MZ nyní měnit nehodlá.