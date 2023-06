Zdravotníci vyhlásili stávkovou pohotovost. Vadí jim platby do zdravotnictví

„Za třicet let fungování republiky jsme se nesetkali s tím, že by se k návrhu rozpočtu nemohly odbory vyjádřit. Materiál jde ještě nad rámec konsolidačního balíčku, s kterým jsme také nesouhlasili. Popírá to principy sociálního dialogu a demokracie. Připravit zdravotníky o čtrnáct miliard je nehorázné,“ říká předsedkyně odborového svazu Dagmar Žitníková.

Počátkem roku 2022 vzala podle Žitníkové vláda bez jakékoliv diskuze se sociálními parntery a přes ostrý nesouhlas odborů zmiňovaných 14 miliard

Podle zástupců zdravotnických odborů jde o „brutální podraz“ na zaměstnance veřejných služeb, veřejné správy a na resort zdravotnictví jako celek. „Berou to na lidech hlava nehlava. Státní rozpočet byl vždy nejdůležitější zákon a oni se s námi teď ani nebaví,“ stěžuje si předseda Lékařského odborového klubu Martin Engel.

Valorizace plateb za státní pojištěnce příští rok nebude, tvrdil uniklý technický návrh rozpočtu na příští rok z dílny ministerstva financí. Šéf resortu zdravotnictví Vlastimil Válek informaci ihned popřel, zdravotnické odbory ale k tématu svolaly tiskovkou konferenci na páteční desátou hodinu dopolední.

Válek reagoval na informace Deníku N, že ministerstvo financí plánuje v rozpočtu na příští rok ušetřit na platbách za státní pojištěnce, snížením výdajů na vědu a výzkum nebo snížením platových tarifů státních zaměstnanců. Proti odkladu valorizace plateb za státní pojištěnce už protestovaly zdravotnické odbory a opoziční hnutí ANO.

Změna valorizace se podle Válka dostala do návrhu omylem. „Její zmínku v pracovním návrhu rozpočtu vidím jako nedopatření způsobené horlivým úřednickým perem. Diskuse ještě proběhne, ale ne o tomto,“ uvedl.

Vlastimil Válek @vlvalek Automatická valorizace plateb za státní pojištěnce se nebude odkládat ani měnit. Její zmínku v pracovním návrhu rozpočtu vidím jako nedopatření způsobené horlivým úřednickým perem. Diskuze ještě proběhne, ale ne o tomto. Valorizace zůstane tak, jak ji schválila vláda i Parlament. oblíbit odpovědět

Žitníková ale podotýká, že zmiňovaný materiál je stále veřejně dostupný a odbory tak nemají žádnou jistotu, že slova ministra zdravotnictví budou platit. „Co je psáno, to je dáno. Dokud to nebude staženo, budeme pokračovat,“ vysvětluje Žitníková.

Vláda loni schválila mechanismus automatické valorizace plateb, které se platí do systému veřejného zdravotního pojištění ze státního rozpočtu za děti, seniory nebo nezaměstnané.

Letos je platba za státní pojištěnce pevně stanovená měsíčně na 1900 korun, od příštího roku měla být částka navázaná na vývoj reálné mzdy a inflace podobně jako zvyšování důchodů. Počítá se s meziročním nárůstem zhruba o 14 miliard korun.

Podle hnutí ANO by odklad začátku valorizace nemocnicím bránil v předvídatelném a transparentním plánování, varuje také před omezením zařazování moderních drahých léků do úhrad zdravotních pojišťoven.

Ministerstvo financí podle návrhu, který zatím nebyl oficiálně zveřejněn, plánuje hospodařit se schodkem 235 miliard. Podle rozpočtových pravidel musí vláda projednat první návrh rozpočtu do 20. června. Pro letošní rok je schválený schodek 295 miliard korun, někteří ekonomové ale předpokládají, že bude vyšší.