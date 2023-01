Měla by se Evropa bát nových koronavirových mutací? V Rozstřelu odpoví Prymula

Prymula v Rozstřelu odpoví mimo jiné na to, jaká by měla být aktuální opatření v Evropě, aby se zamezilo šíření nových mutací koronaviru. Co o nových mutacích víme?

Máme se obávat další velké vlny covidu? Opakujeme některé pandemické chyby a je covid nyní předvídatelný? A má očkování proti covidu v současné době ještě smysl? I na tyto otázky přijde řada v úterním Rozstřelu.

Mezi dospělými i dětmi přetrvává chřipková epidemie, šíří se také RS viry. Je v Česku podle Prymuly prostor pro nové koronavirové mutace?

Počet případů chřipky v Česku od Vánoc klesl, i tak ale lékaři za poslední týden nahlásili bezmála 2000 případů na 100 000 obyvatel. Do 6. ledna lékaři zaznamenali 136 klinicky závažných případů chřipky, kdy pacient potřeboval nemocniční péči.

Podle informací Státního zdravotního ústavu (SZÚ) jsou nové varianty covidu, které se v současnosti šíří v Číně, i v Evropě. Imunitu Evropanů ale podle SZÚ neohrožují a neměly by mít dopad na zdejší epidemiologickou situaci.