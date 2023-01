Příznaky dlouhého covidu u lidí s mírnou nákazou do roku zmizí, tvrdí studie

Izraelští vědci analyzovali zdravotní záznamy téměř dvou milionů lidí všech věkových kategorií, kteří měli pozitivní test na covid v období od března 2020 do října 2021. Výsledky tak zahrnují předchozí varianty onemocnění včetně varianty delta, nicméně nikoli variantu omikron.

Studie tvrdí, že příznaky se u těchto lidí přitom objevovaly i dlouhé měsíce od chvíle, co se z nemoci v letech 2020 a 2021 zotavili. Vyplývá to z odhadů Světové zdravotnické organizace (WHO).

K nejčastěji uváděným příznakům takzvaného dlouhého covidu patří extrémní únava, ztráta čichu, dušnost a bolesti svalů. Množství detailů ale zůstává nejasných, včetně toho, jak takový stav může dlouho trvat.

Experti prozkoumali záznamy, které jim poskytla izraelská pojišťovna Maccabi Healthcare Services, a zaměřili se na více než 70 různých příznaků, které bývají spojovány s dlouhým covidem. Vyloučili pacienty, kteří měli vážnější onemocnění včetně těch, kteří byli hospitalizovaní. U nich totiž již předchozí výzkum naznačil vyšší riziko takzvaného dlouhého covidu.

U mírných případů nákazy studie zjistila, že existuje zvýšené riziko pro vznik několika příznaků dlouhého covidu. Jsou mezi nimi ztráta čichu a chuti, problémy s dýcháním, slabost, bušení srdce, streptokoky v krku, závratě, poruchy koncentrace a rovněž stav nazývaný mozková mlha, kdy dochází k vynechávání paměti, roztěkanosti či zpomalenému myšlení. Většina těchto příznaků ale do 12 měsíců odezněla.

„Existuje malý počet lidí, kteří ještě rok po covidu trpí dušností nebo slabostí,“ uvedla Maytal Bivasová-Benitaová, jedna ze spoluautorek výzkumu. Studie, která byla zveřejněna v britském časopise British Medical Journal (BMJ), rovněž zjistila, že u očkovaných pacientů existovalo nižší riziko vzniku problémů s dýcháním - což je jeden z nejběžnějších příznaků - ve srovnání s neočkovanými. Rovněž děti měly méně zdravotních problémů než dospělí a většina z nich se do roku uzdravila.

Jak uvedla Bivasová-Benitaová, výsledky studie jsou „povzbuzující“, zejména po obavách, jak dlouho mohou příznaky dlouhého covidu přetrvávat. „Naprostá většina pacientů bude za rok v pořádku,“ dodala.