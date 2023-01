Případů chřipky ubývá, epidemie ale přetrvává. Data zkreslily Vánoce

„V České republice nadále probíhá epidemie akutních respiračních infekcí včetně chřipky. Statistický pokles nemocnosti neodpovídá reálné situaci, hlášení výskytu musíme kvůli dnům volna brát s rezervou,“ uvedl vedoucí Oddělení infekčních nemocí zdravotního ústavu SZÚ Jan Kynčl. V letech, kdy chřipková epidemie ještě před Vánoci nezačala, bývá podle Kynčla pokles ještě větší.

Nejvíc nahlášených nemocných ubylo mezi dětmi ve věku šest až 14 let, které měly vánoční prázdniny. „Data nemocnosti jsou ale významně ovlivněna vánočními a novoročními svátky, kdy mnozí nešli s infekcemi k lékaři, a nedostali se tak do systému hlášení infekcí, případně jejich stav řešili lékaři na pohotovostech, které se standardně do hlášení nezapojují,“ uvedl SZÚ v tiskové zprávě.

Vysokou nemocnost aktuálně hlásí Jihomoravský, Moravskoslezský, Jihočeský kraj, Vysočina, Liberecký a Pardubický kraj. „V současnosti se nadále uplatňuje několik původců akutních respiračních onemocnění, kteří vedle sebe ve vyšší míře cirkulují v populaci, zejména viry chřipky a SARS-CoV-2. Aktivita RS virů se snižuje,“ doplnil ústav.

U chřipkových onemocnění, která tvoří jen část z hlášených akutních infekcí dýchacích cest, nemocných asi o čtyři procenta přibylo. Nejvyšší nárůst je mezi dospělými ve věku 25 až 64 let, kterých je hlášeno proti minulému týdnu zhruba o 28 procent víc.

Závažných případů chřipky, které vedly k hospitalizaci nemocného na jednotce intenzivní péče, bylo v aktuální sezoně 75, z nich 18 zemřelo. Čtyři z hospitalizovaných byly děti do pěti let, 46 senioři nad 64 let. „Úmrtí na závažný průběh chřipkové infekce máme hlášena především u osob ve věku nad 65 let, kdy šlo o 16 případů,“ uvedl SZÚ. Zbývající dva případy byli dospělí ve věku 25 až 64 let.